- Astazi a sunat primul clopotelul, insa in unele scoli din Brașov vor mai rasuna in continuare si bormasinile, iar geamurile vor fi acoperite de schele! In conformitate cu o centralizare efecutata de Inspectoratul Scolar, la nivelul municipiului Brasov, vor ramane deschise cel putin sapte…

- La ediția din acest an a Olimpiadei Internaționale de Științe ale Pamantului (International Earth Science Olympiad – IESO), lotul olimpic al Romaniei a obținut o medalie de aur și trei de argint. Printre cei care au fost premiați s-a numarat și Ștefan Dimitriu, elev in clasa a X-a la Colegiul…

- Momente tensionate pentru conducerea TVR! MediaSind TVR a declansat o greva japoneza, in timpul Festivalului Cerbul de Aur de la Brasov. Sindicalistii din TVR au purtat tricouri inscriptionate prin care cer conducerii institutiei respect pentru Televiziunea Publica. Aceștia au acuzat, intr-un comunicat…

- Cei 40 de ani de la primul show color al Televiziunii Romane vor fi aniversati la Brasov, pe scena Festivalului International Cerbul de Aur, alaturi de protagonista prezenta atunci pe micul ecran, Corina Chiriac. In urma cu 40 de ani, „Eu sunt Corina”, un spectacol de televiziune produs…

- Circulație restricționata timp de aproape cinci ore, vineri, la Moieciu, in timpul concursului Carpathian MTB Epic Vineri, 2 august 2019, circulația va fi restricționata intre orele 12.30 și 17.00 pe DN73F, in zona localitații Moieciu, județul Brașov, pentru organizarea concursului ciclist…

- 229 de candidati s-au inscris, in acest an, la Brașov, la proba scrisa a examenului national de Definitivare in invatamant, care va avea loc miercuri, 24 iulie 2019! Examenul incepe de la ora 10.00, iar candidatii vor putea intra in sali intre orele 8.00 – 8.45, la Colegiul National „Andrei…

- Artisti din zece tari vor concura pe scena Festivalului de la Brasov. Toti vor trebui sa cante o piesa din repertoriul propriu, dar si o melodie in limba romana, ce a facut istorie! 12 artisti din zece tari vor canta, in a doua parte a lunii august, la Brasov in cel mai mare festival international…

- Bulevardul George Moroianu din Sacele se inchide pana in luna septembrie Mai multe strazi din Brasov raman azi fara apa, din cauza unor lucrari pe care Compania Apa le face la retelele sale. Reprezentantii companiei au anuntat ca se lucreaza la o conducta de distributie, ceea ce va afecta furnizarea…