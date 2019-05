La Loterie, greu tare cu norocul ■ Florar are un bon cistigator de 914 lei ■ cine-l detine trebuie sa mearga cu el la Fisc in termen de 30 de zile ■ valoarea mare scade sansele de cistig ■ A cincea extragere lunara din acest an la Loteria bonurilor fiscale scade sansele de cistig pentru nemtenii care urmaresc si participa la […] Articolul La Loterie, greu tare cu norocul apare prima data in Monitorul de Neamț și Roman . Citeste articolul mai departe pe monitorulneamt.ro…

Sursa articol si foto: monitorulneamt.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mediul de afaceri din judet inca are o lipsa acuta de personal, iar la inceputul ultimei decade a lui Florar in Neamt sint declarate ca fiind vacante un numar total de 863 de locuri de munca in cele mai diverse ocupatii. Cel mai mare deficit este in zona resedintei de judet si comunele limitrofe, unde…

- ■ festivalul de datini, obiceiuri si traditii va avea loc pe 2 iunie, in comuna Ceahlau ■ este organizat de primaria din localitate, iar finantator este Ocolul Silvic Domeniul Hangu ■Domeniul Hangului, zona situata pe Valea Bistritei de aproape 500 de ani, se pregateste intens pentru organizarea primei…

- ■ personalul didactic va primi 105 gradatii, repartizate, proportional, pe discipline de invatamint ■ personalul didactic auxiliar are repartizate doar 26 de gradatii ■In scolile din judetul Neamt cancelariile sint in plin proces de inscriere la concursul de dosare privind accesarea unei gradatii de…

- Orice locuinta trebuie sa fie ordonata si bine pusa la punct pentru a functiona corespunzator. Confortul este foarte important in orice casa, dar el nu poate exista decat daca toate lucrurile sunt asezate la locul lor. Desi iti doresti ca locuinta sa para in ordine la orice ora, mai ales atunci cand…

- ■ vor fi sterse datoriile la bugetul asigurarilor de sanatate pentru perioada 1 iulie 2015 - 31 decembrie 2017, in anumite conditii ■ Guvernul pregateste o ordonanta de urgenta ■Guvernul pregateste o amnistie fiscala pentru stergea datoriilor romanilor la bugetul asigurarilor sociale de sanatate din…

- ■ jurnalistul „in retragere“ isi lanseaza prima carte, una intitulata „Incursiuni prin Regatul Natal - Calu Iapa. Rememorari 1“ ■ „Eu socot ca incercarile prin care am trecut si care nu m-au infrint sint comoara mea, gratie bucuriei de a ramine copilul ce am fost“, destainuie autorul ■ Biblioteca Judeteana…

- ■ de astazi, valorile termice se depreciaza constant ■ in cea mai rece zi vor fi numai 12 grade ■ saptamina viitoare revin precipitatiile ■ noptile vor fi reci pentru acest moment al anului ■Ne-am bucurat de ceve vreme mai calda in ultima perioada, insa de astazi inainte valorile termice se depreciaza…

- ■ tichetul trebuie sa fie emis la data de 26 martie 2019 de comercianti sau prestatorii de servicii ■ cine-l are, trebuie sa-l valideze in 30 de zile ■A patra extragere lunara din acest an la Loteria bonurilor fiscale aduce ceva sanse de cistig pentru nemtenii care urmaresc si participa la acest joc…