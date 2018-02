La Londra, lui Borisov i-a venit ideea ca Balcanii de Vest sa construiasca Centrala Nucleara de la Belene

Stiri pe aceeasi tema

- Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA Medias informeaza pe toti cei interesati, ca in data de 23.02.2018, BERD a acordat Transgaz un imprumut in valoare de 278 de milioane lei 60 milioane euro pentru constructia unei noi conducte de transport gaze naturale intre Romania, Bulgaria,…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) acorda un imprumut de 278 de milioane de lei (60 de milioane de euro) pentru constructia unui nou gazoduct intre Romania, Bulgaria, Ungaria si Austria (BRUA), in vederea sprijinirii pietelor energetice regionale europene, se arata intr-un…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) acorda un imprumut de 278 de milioane de lei (60 de milioane de euro) pentru constructia unui nou gazoduct intre Romania, Bulgaria, Ungaria si Austria (BRUA), in vederea sprijinirii pietelor energetice regionale europene, se arata intr-un comunicat…

- Vechiul aparat RMN de la Spitalul Clinic de Urgeta Brasov, a fost scos din cladire, pentru a putea fi incepute amenajarile pentru noul aparat. Pentru extragerea lui a fost necesara o operațiune spectaculoasa. A fost spart unui zid al spitalului, apoi scos cu o macara. „Astazi «a decedat natural» vechiul…

- Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) apreciaza realizarile inregistrate de Republica Moldova și tendințele ascendente de schimbare in bine, incurajind continuarea reformelor. Poziția a fost anunțata la intrevederea președintelui Parlamentului, Andrian Candu, cu președintele BERD,…

- Angela Sax a fost numita de Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) sefa a biroului din Republica Moldova. Angela Sax este bancher senior si fost prezentata autoritatilor Republicii Moldova, in timpul vizitei presedintelui BERD, Suma Chakrabarti. Sax isi incepe mandatul in aprilie…

- Investițiile anuale ale BERD in Republica Moldova au atins un record istoric. Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare apreciaza realizarile inregistrate de Republica Moldova și tendințele ascendente de schimbare in bine, incurajand continuarea reformelor.

- Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și Banca Transilvania din Romania, care impreuna dețin pachetul de 66,76% din acțiunile Bancii Victoriabank, intenționeaza sa rascumpere restulacțiunilor bancii - 33,24%. Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare a…

- Comisia Nationala de Prognoza (CNP) a revizuit in crestere la 6,1% proiectia privind avansul Produsului Intern Brut (PIB) in acest an, in varianta de iarna a Prognozei pe termen mediu 2017 - 2021, dupa ce, in toamna, institutia estima o crestere economica de 5,5% pentru 2018. Pentru următorii trei…

- Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a realizat un studiu care ii privește direct pe cei nascuți in Romania comunista, dar și pe cei care au venit pe lume in anii in care regimul comunist se prabușea in Europa. Ineditul studiu al BERD arata ca aceia care s-au nascut in anii care…

- Compania greceasca de explorare si productie de hidrocarburi Energean Oil & Gas a anuntat ca a semnat un acord de credit in valoare de 180 milioane de dolari cu Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), Banca pentru Comert si Dezvoltare a Marii Negre (BSTDB), EximBank Romania si Intesa…

- Romania trebuie sa adopte un alt model economic pentru a evita o criza alimentata de boom-ul condus in prezent de consum, avertizeaza Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), care sustine ca infrastructura si fondurile de coeziune ale UE necesita atentie, iar Guvernul intelege ce este…

- Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) acorda Libra Bank un credit de 15 milioane de euro, bani care vor fi folosiți pentru finanarea intreprinderilor mici și mijlocii din Romania. „Suntem increzatori in derularea cu succes a primului nostru acord cu Banca Europeana pentru Reconstructie…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) acorda un imprumut de 15 milioane de euro catre Libra Internet Bank, pentru a creste sprijinul oferit intreprinderilor mici si mijlocii.

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) acorda un imprumut de 15 milioane de euro catre Libra Internet Bank, cel mai nou partener din Romania, pentru a creste sprijinul oferit intreprinderilor mici si mijlocii, a anuntat miercuri Matteo Patrone, Director Regional BERD pentru Romania…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) a investit peste jumatate de miliarde de euro in economia romaneasca in 2017. Banca a sustinut anul trecut 29 de proiecte cu investitii in datorii si actiuni, in valoare de 546 milioane euro. Din aceasta finantare, 93% a fost acordata sectorului…

- Banca Europeana de Reconstructie și Dezvoltare (BERD) a decis sa aloce suma de aproximativ 300 de milioane de euro pentru completarea aranjamentului financiar la magistrala de Metrou M6 (1 Mai – Otopeni, n.r.) a anuntat ministrul Transporturilor, Felix Stroe. La sfarșitul anului trecut, Ministerul Transporturilor…

- O Declarație de unire cu Romania a fost votata, marți, in Parcova, raionul Edinet, din Republica Moldova. Potrivit Platformei Unioniste ”Acțiunea 2012”, citata de news.ro, semnatarii declarației iși exprima atat bucuria de a sarbatori Centenarul Marii Uniri alaturi de romani, cat și „adeziunea la valorile…

- Ministrul Mediului de Afaceri se lauda cu doua fabrici din Cluj Unitatea de producție a componente pentru avioane Sonaca, creata in comuna Moldovenești, presupune o investiție de 12 milioane de euro și va crea 200 de locuri de munca, potrivit raportului pe 2017 al ministrului Ilan Laufer. Sonaca…

- Investiția Bancii Transilvania din România în Victoriabank din Republica Moldova este un bun început pentru a atrage și alte banci cu investiții în instituțiile bancare moldovenești. Aceasta opinie a fost exprimata în cadrul emisiunii „Sfatul Țarii” de la…

- Banca Transilvania a devenit actionar al Victoriabank, a treia cea mai mare banca din Republica Moldova, avand o participatie de peste 66% impreuna cu Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare.

- Luni, in cadrul unei conferinte de presa, ministrul Transporturilor, Felix Stroe, a venit cu o serie de precizari legate de evolutia a doua foarte importante proiecte de infrastructura: autostrada Ploiesti – Brasov si linia de metrou M6, 1 Mai – Otopeni. Felix Stroe, ministrul Transporturilor: „Am…

- 300 de milioane de euro de la BERD, pentru metrou Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare a decis luni sa aloce aproximativ 300 de milioane de euro pentru a completa sprijinul financiar necesar constructiei magistralei de metrou 6 pâna la Otopeni, proiect a carui valoare este…

- Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare (BERD) a decis sa aloce suma de aproximativ 300 de milioane de euro pentru completarea aranjamentului financiar la magistrala de Metrou M6 (1 Mai - Otopeni, n.r.) a anuntat, luni, ministrul Transporturilor, Felix Stroe. "Astăzi am avut o nouă…

- Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare (BERD) a decis sa aloce suma de aproximativ 300 de milioane de euro pentru completarea aranjamentului financiar la magistrala de Metrou M6 (1 Mai - Otopeni, n.r.) a anuntat, luni, ministrul Transporturilor, Felix Stroe. "Astăzi am avut o nouă…

- Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare (BERD) a lua decizia finala in ceea ce priveste alocarea unei sume de circa 300 de milioane de euro pentru magistrala de metrou M6, care va lega Bucurestiul de aeroportul Henri Coanda, a declarat luni ministrul Transporturilor, Felix Stroe.

- Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare (BERD) a lua decizia finala in ceea ce priveste alocarea unei sume de circa 300 milioane de euro pentru magistrala de metrou M6, care va lega Bucurestiul de aeroportul Henri Coanda, a declarat luni ministrul Transporturilor, Felix Stroe.

- Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare (BERD) a decis sa aloce suma de aproximativ 300 de milioane de euro pentru completarea aranjamentului financiar la magistrala de Metrou M6 (1 Mai - Otopeni, n.r.) a...

- Conform celei mai recente prognoze elaborate de CNP, in 2018, PIB/locuitor va fi de 46.617 lei, informeaza Agerpres.Consumul final va inregistra anul viitor o crestere de 5,8%, consumul individual efectiv al gospodariilor urmand sa creasca cu 6,2%.Exporturile FOB vor totaliza…

- Lugojul este pe lista Ministerului Transporturilor și a Ministerului Dezvoltarii Regionale Administrației Publice și Fondurilor Europene in ceea ce privește proiectele de transport ce urmeaza a fi implementate in perioada 2018-2027. Cele doua ministere au inițiat un “Memorandum privind demararea pregatirii…

- Brașovul va fi legat de doua orașe importante ale Transilvaniei, prin doua șosele care urmeaza sa fie construite in perioada urmatoare. Guvernul a aprobat, in ședința sa de astazi, un memorandum cu privire la proiecte prevazute in Master Planul General de Transport al Romaniei. „Precum le spuneam brașovenilor,…

- Guvernul a deturnat spre Bacau proiectul autostrazii Iasi - Tg. Mures. Ministrul Transporturilor a prezentat in sedinta de ieri a Executivului o lista cu proiectele prioritare pentru realizare in anii 2021-2027, respectiv in urmatorul exercitiu financiar septenal al Uniunii Europene. Acestea fac obiectul…

- Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare (BERD) va finanta cu 300 de milioane euro realizarea liniei de metrou M6, care va lega Bucurestiul de aeroportul Henri Coanda, proiectul de 1,391 miliarde euro...

- Metroul Bucuresti - aeroportul Otopeni, finantat de Comisia Europeana Comisia Europeana a acceptat cererea de finantare a magistralei de metrou M6, a anuntat ministrul transporturilor, Felix Stroe, în sedinta de guvern. Este vorba de legatura retelei de metrou cu Aeroportul International Henri…

- Prioritatile de infrastructura in perioada 2021-2027. La ce costuri ajung Guvernul discuta, in sedinta de miercuri, un memorandum pentru demararea pregatirii unui portofoliu de proiecte de transport, printre care autostrazile Brasov-Sibiu si Brasov-Iasi-Ungheni, ce urmeaza a fi implementate in viitorul…

- Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) acorda un imprumut de 65,7 milioane de lei Primariei Sibiu pentru pentru achizitia a 50 de autobuze noi, cu emisii reduse. Finantarea face parte din programul SMART al BERD (Romania Framework for Sustainable Mobility and Access to Road Transport),…

- Construcția drumului de ocolire de linga satul Bahmut va fi efectuata de compania „Rutador” (Moldova), care a ciștigat licitația. Anunțul a fost facut de catre I.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”, care a menționat ca valoarea totala a contractului este de 5,289 milioane de euro. In calitate de…

- Pe parcursul acestui an principalele organisme financiare internationale, Fondul Monetar International, Banca Mondiala, Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, precum si Comisia Europeana si principalele agentii de rating, Standard & Poor\'s, Fitch Ratings, Moody\'s si JCRA, si-au imbunatatit…

- Pe parcursul acestui an principalele organisme financiare internationale, Fondul Monetar International, Banca Mondiala, Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, precum si Comisia Europeana si principalele agentii de rating, Standard & Poor's, Fitch Ratings, Moody's si JCRA, si-au imbunatatit…

- Intr-un efort comun de consolidare a securitații energetice a Republicii Moldova, Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Uniunea Europeana (UE), Banca Europeana de Investiții (BEI) și Banca Mondiala ofera un pachet de finanțare in suma de 270 milioane de euro pentru a finanța interconectarea…

- Republica Moldova a semnat astazi acorduri cu Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și Banca Europeana pentru Investiții (BEI) privind finanțarea interconexiunii rețelelor electrice moldovenești cu Romania. BERD și BEI vor acorda credite in suma a cite 80 milioane de euro, informeaza…

- Republica Moldova a semnat astazi acorduri cu Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și Banca Europeana pentru Investiții (BEI) privind finanțarea interconexiunii rețelelor electrice moldovenești cu Romania. BERD și BEI vor acorda credite in suma a cite 80 milioane de euro, informeaza…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), Uniunea Europeana (UE), Banca Europeana de Investitii (BEI) si Banca Mondiala ofera un pachet de finantare in suma de 270 de milioane de euro pentru a asigura interconectarea permanenta intre retelele electrice din Moldova si Romania.

- BERD finanteaza achizitia a 105 autobuze noi in Brasov, printr-o investitie care vizeaza beneficiile de mediu si principiile comerciale in domeniul serviciilor publice, anunța, intr-un comunicat Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

- BERD finanteaza achizitia a 105 autobuze noi in Brasov, printr-o investitie care vizeaza beneficiile de mediu si principiile comerciale in domeniul serviciilor publice, anunța, intr-un comunicat Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

- BERD finanteaza achizitia a 105 autobuze noi in Brasov, printr-o investitie care vizeaza beneficiile de mediu si principiile comerciale in domeniul serviciilor publice, anunța, intr-un comunicat Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

- Willem Buiter, economistul sef al Citigroup, pleaca din cadrul grupului si urmeaza a fi inlocuit de Catherine Mann, care a fost pana acum economistul sef al OECD, potrivit Financial Times. Mann a fost a lucrat in cadrul grupului cu baza in Paris incepand din octombrie 2014, cu experienta…

- Un studiu comandat de Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) arata ca aceia care s-au nascut în anii care au marcat caderea comunismului în statele din Europa Centrala și de Est, printre care și România, sunt mai scunzi

- Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) prognozeaza creșterea PIB-ului Moldovei in anul 2017 cu 3%, iar in 2018 in țara noastra se așteapta o creștere economica de 3,5%. Despre acest lucru este menționat in noua ediție a raportului Eurobank Transition 2017-2018. Experții Bancii Europene…