Stiri pe aceeasi tema

- Politistii locali vor sustine probele fizice, dar deocamdata nu a fost stabilita o data certa. Primarul Constantin Toma susține ca pana la organizarea testelor, trebuie rezolvate aspecte ce tin de documentele pe care trebuie sa le depuna politistii locali. Primarul Constantin Toma sustine ca proiectul…

- Mașinile abandonate pe domeniul public au intrat, din nou, in atenția polițiștilor locali. In perioada 20 -31 august, au fost identificate in cartierele Dorobanți 1 și 2, un numar de 36 de mașini abandonate. Polițiștii locali recomanda proprietarilor sau detinatorilor legali de vehicule abandonate pe…

- La aceasta ora, la Institutia Prefectului Buzaua re loc lucrarile Comisiei de Dialog Social. Principala problema discutata astazi este legata de "noula salt" ilegal al Primariei buzau - in furnte cu Constantin Toma, asupa politistilor locali. Centrul disputei este pe HCLM 120, 121 si altele cestipuleaza…

- Astazi 20 august 2018, politistii locali din Buzau trebuiau sa sustina probele sportive, potrivit HCL 120 din 18 mai a.c., cu completarile respective, numai ca exista “o mica problema”de legalitate (de fapt…mai multe!). Potrivit Institutiei Prefectului si hotararilor instantei, respectivele HCL, au…

- Polițiștii locali din cadrul Serviciului Circulație Rutiera au acționat astazi in mai multe zone din municipiul Targu Jiu privind circulația pe drumurile publice. Activitatea Poliției Locale a Municipiului Targu Jiu s-a desfașurat in conformitate cu atribuțiile deținute de polițiștii locali, acțiunea…

- Polițiștii locali din cadrul Serviciului Circulație Rutiera au acționat astazi in mai multe zone din municipiul Targu Jiu privind circulația pe drumurile publice. Activitatea Poliției Locale a Municipiului Targu Jiu s-a desfașurat in conformitate cu atribuțiile deținute de polițiștii locali, acțiunea…

- Polițiștii locali nu scapa de probele sportive. Odata cu intrarea in vigoare a hotararii Consiliului Local Municipal, conducerea Primariei a stabilit și datele in care aceștia vor fi verificați din punct de vedere al aptitudinilor fizice. ”In conformitate cu dispozitia primarului municipiului Buzau…

- Hotararea prin care politistii locali ar putea fi dati afara, daca nu trec testarile fizice periodice, va fi atacata in instanta. Anuntul a fost facut de liderul de sindicat al agentilor, intr-o intervenție la postul Campus TV. Potrivit reprezentantilor politiltilor locali, legislatia actuala si contractul…