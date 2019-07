Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de astazi secretarul de stat Doru Vișan a fost desemnat sa coordoneze toate companiile energetice din Romania inclusiv Complexul Energetic Oltenia. Potrivit acelorași surse Ministerul Energiei ar urma sa fie transferat in departament și trecut in subordinea Ministerului economiei aflat in subordinea…

- E tensiune uriașa la CEO, dupa desemnarea noilor supraveghetori care, in prima ședința au un singur punct: schimbarea Directoratului companiei. Deși, dupa anunțarea noului Consiliu de Supraveghere, liderul PSD Gorj, Mihai Weber, a reacționat vehement și a dat asigurari ca lucrurile nu vor ramane așa,…

- Vicepreședintele ALDE Targu-Jiu, Marius Dumitrascu, a fost numit, la sfarsitul saptamanii trecute, secretar de stat. In plus, Marius Manescu, fostul șef al Oficiului Județean de Cadastru, a ajuns in Consiliul de Supraveghere al Complexului Energetic Oltenia. Ion Iordache nu stie deocamdata ce atributii…

- Ministrul roman de Externe, Teodor Melescanu, a fost intrebat, luni, daca moldoveanul Vladimir Plahotniuc, fugit din tara lui, va primi azil in Romania. "Nu stiu ce se va intampla. De obicei, in Romania nu sustinem persoane, ci partide si institutii. Nu au fost discutii in aceasta privinta, in niciun…

- Greenpeace Romania a actionat in instanta Termocentrala Rovinari, procesul fiind inregistrat, la finalul lunii mai, la Tribunalul București. ONG-ul a contestat permisul de functionare pe viata acordat termocentralei. Organizația non-guvernamentala care militeaza pentru protecția mediului…

- Gabriel Caldarușe le cere celor responsabili de destinele sistemului energetic național sa-și dea demisiile de onoare, daca nu gasesc soluții pentru ca CE Oltenia sa aiba viitor. Liderul Sindicatului Mine Energie Oltenia a reacționat dupa ce a vazut o declarație a lui Doru Vișan facuta,…

- Doru Visan a dispus verificarea starii tehnice a tuturor excavatoarelor din carierele CE Oltenia dupa ce, saptamana trecuta, un excavator de mari dimensiuni s-a prabusit, la Cariera Alunu din judetul Valcea. Secretarul de stat din Ministerul Energiei a anuntat ca a fost emis deja un…

- Acționarii Complexului Energetic Oltenia vor numi, la finele acestei luni, doi noi membri in Consiliul de Supraveghere al companiei, dupa ce Simona Carmen Fatu și Cristina Mirela Micu au renunțat la mandat. Surse din Ministerul Energiei dau ca sigura numirea in organismul de conducere…