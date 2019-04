Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Dezvoltarii Regionale și Administrației Publice a lansat marți licitația pentru achiziția a 40 de tramvaie destinate transportului public din trei orașe: Ploiești (20), Braila (10) și Galați (10). Valoarea achiziției este estimata la 320 de milioane de lei (68 milioane de euro), adica 1,7…

- Inter l-a cedat pe AIonut Andrei Radu la Genoa in vara trecuta, in schimbul a 8 milioane de euro, dar in contract a fost introdusa o clauza prin care il poate rascumpara cu 12 milioane de euro dupa un an si cu 15 milioane de euro dupa al doilea. Evolutiile avute de Radu la Genoa, dar si un…

- „Proiectul de tramvai este unul mai amplu decat mi-am imaginat eu in momentul in care am inceput sa lucram la el, a tinut sa sublinieze primarul Ioan Popa. Adica noi am avut alocate 25 de milioane de euro pentru Resita, insa datorita faptului ca multe municipalitati din Romania nu au proiecte,…

- Președintele Rusiei Vladimir Putin, in raportul sau despre starea națiunii, a vorbit despre nevoia ridicarii standardelor de viata pentru cetațenii ruși spunand ca trebuie facut mai mult din partea autoritaților pentru a micșora numarul celor care traiesc la limita saraciei.

- Alexandra Nistoroiu este una dintre noile semnaturi pe care Libertatea le propune cititorilor sai. In varsta de 30 de ani, Alexandra este parte a noului val de tineri ziariști romani. Face presa de 8 ani, ultimii petrecuți ca reporter la televiziunea Digi 24. Cu o importanta expertiza jurnalistica pe…

- Organizatia Natiunilor Unite se asteapta ca economia mondiala sa creasca cu 3% in acest an si anul viitor, un avans putin mai mic decat cel de 3,1% inregistrat in 2018, transmite Reuters, informeaza Agerpres.Cu toate acestea, organizatia internationala a avertizat luni in prognozele sale economice…

- Ministerul Transporturilor vrea sa transforme portul Galati intr-un terminal multimodal, in urma unei investitii de peste 416,7 milioane de lei, din fonduri europene, deoarece infrastructura portuara si facilitatile acesteia sunt precare, potrivit unui...

- Multi dintre romii cu palate din cartierul Meteor, din municipiul Targu Jiu, au ajuns sa traiasca in saracie. Acestia locuiesc doar intr-o singura camera si au datorii enorme la impozitul pe cladiri. Reprezentantii primariei nu au nici macar pe ce sa le puna sechestru.