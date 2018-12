​La Liga: Real Madrid, victorie n deplasarea de la Huesca, scor 1-0

Stiri pe aceeasi tema

- Echipa Atletico Madrid a remizat pe teren propriu sambata seara, 1-1 (0-0), cu FC Barcelona, in derbyul etapei a 13-a din La Liga, catalanii ramanand pe pozitia fruntasa in clasament. Pentru Atletico, golul a fost reusit de Diego Costa, in minutul 77, Ousmane Dembele egaland in minutul…

- Echipa de fotbal Alaves a preluat momentan sefia in campionatul Spaniei, La Liga, dupa victoria de vineri seara, din prologul etapei a 9-a, din deplasare, 1-0 (0-0), contra celor de la Celta Vigo. Singurul gol al partidei a fost reusit de Tomas Pina, in minutul 58. Alaves are…

- Formația Deportivo Alaves a devenit noul lider al campionatului Spaniei dupa ce s-a impus, vineri seara, cu scorul de 1-0, in deplasarea de pe terenul celor de la Celta Vigo. In noua etape, echipa lui Abelardo Fernandez Antuna a adunat 17 puncte.

- Cu o singura victorie in ultimele cinci partide din La Liga, Julen Lopetegui sta pe un butoi cu pulbere la Real Madrid, formație care deja se intereseaza de un inlocuitor pentru fostul selecționer al Spaniei.

- FC Barcelona a terminat la egalitate, scor 1-1, pe teren propriu, impotriva celor de la Athletic Bilbao, intr-un meci din cadrul etapei a șasea a campionatului Spaniei. Catalanii au ajuns la trei etape consecutive fara victorie.

- Echipa antrenata de Diego Simeone, Atletico Madrid, s-a impus, marți seara, pe teren propriu, cu scorul de 3-0 in fața celor de la Huesca, intr-o partida disputata in a șasea etapa a campionatului Spaniei.

- Echipa Atletico Madrid a invins pe teren propriu, cu scorul de 3-0, formatia SD Huesca, intr-o partida din cadrul etapei a 6-a a campionatului de fotbal al Spaniei, disputata marti seara. Elevii antrenorului Diego Simeone au marcat toate cele trei goluri pe parcursul primei reprize, prin…

- FC Barcelona a avut un start bun de sezon in La Liga, avand trei victorii in primele trei partide, ultima la un scor halucinant, 8-2 pe teren propriu impotriva nou-promovatei Huesca, scrie Mediafax.Clubul de pe Camp Nou a cucerit a 13-a Supercupa a Spaniei din istorie la inceputul acestui…