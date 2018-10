Stiri pe aceeasi tema

- FC Barcelona a caștigat, miercuri seara, partida disputata la Londra, impotriva lui Tottenham Hotspur, scor 4-2, contand pentru etapa a doua a grupelor Champions League. Ivan Rakitic a reușit un gol spectaculos dupa ce a trimis un șut fara preluare din afara careului, in timp ce Lionel Messi a inscris…

- Real Madrid sufera dupa remiza, 0-0, in fața lui Atletico Madrid. Julen Lopetegui a fost nevoit sa-l schimbe la pauza pe Gareth Bale din cauza unei accidentari. Diego Simeone, "kriptonita" Realului! Valsul din La Liga devine o lupta in 4? 4 goluri, și 3 assist-uri in 7 meciuri a dat Bale in actualul…

- Real Madrid a pierdut categoric pe terenul celor de la Sevilla, scor 0-3, și a ratat șansa de a urca pe prima poziție in La Liga. Partida de pe Ramon Sanchez Pizjuan a inceput abrupt. Pablo Macin, tehnicinaul andaluzilor, l-a surclasat evident pe fostul selecționer al Spaniei, Julen Lopetegui. Sevilla…

- Real Madrid va debuta in aceasta seara in noul sezon de Champions League. Madrilenii joaca de la ora 22:00 cu AS Roma. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look Sport. Inaintea primului meci din actualul sezon, Florentino Perez, președintele lui Real Madrid,…

- Derby-ul catalan, Girona - Barcelona, se va desfasura pe pamant american. Potrivit publicatiei din Spania, Sport, acesta va fi primul meci din La Liga care se va disputa in Statele Unite ale Americii si va avea loc pe stadionul Hard Rock din Miami, pe 27 ianuarie 2019.

- Dupa numeroase confruntari directe in ultimii ani, fie in La Liga, Cupa Spaniei sau Champions League, Real Madrid și Atletico Madrid se afla din nou fața in fața. Marile rivale din capitala Spaniei se vor duela pentru Supercupa Europei, pe Lillekula Arena din Tallinn (Estonia). Partida va incepe la…

- Real Madrid domina din nou lista cu jucatori nominalizati pentru titlul de cei mai buni fotbalisti ai sezonului 2017-2018 din Champions League. Lionel Messi este singurul jucator de la campioana Spaniei, Barcelona, care se afla printre nominalizati.

- Conducerea celor de la Real Madrid s-a echipat complet pentru noul sezon de La Liga, a instalat arbitrajul video (VAR) pe Santiago Bernabeu, scrie Mediafax.In dimineața zilei de miercuri, 25 iulie, arbitrajul video de pe Bernabeu a fost testat in meciul amical dintre echipa a doua a celor…