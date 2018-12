Stiri pe aceeasi tema

- Convorbirea s-a axat pe formarea unui comitet constitutional in Siria si pe retragerea trupelor americane din aceasta tara, potrivit unui comunicat facut public de purtatoarea de cuvant a guvernului german Ulrike Demmer. Cei doi lideri au convenit "ca dezvoltarea continua a unui proces politic…

- Ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a declarat vineri ca tara sa asteapta de la SUA clarificari cu privire la anuntata lor retragere din Siria, informeaza EFE, potrivit agerpres.ro.Citește și: Captura RECORD a ofițerilor antidrog: peste 900 de kilograme de heroina intr-o operațiune…

- La inceputul anului 2019 sunt preconizate negocieri privind Siria la care ar urma sa participe presedintii Rusiei, Iranului si Turciei, a anuntat vineri o inalta oficialitate rusa, in contextul in care Washingtonul isi pregateste retragerea militara din aceasta tara, informeaza AFP. ''Este…

- Klaus Iohannis nota 5 – Pierde teren in ultima perioada. Nici nu mai are in jur echipa care l-a propulsat la Cotroceni. A mai suferit o infrangere politica dupa ce CCR a admis sesizarea premierului Dancila cu privire la existenta unui conflict juridic de natura constituționala intre Guvern si presedinte.…

- Presedintii Rusiei si Turciei au celebrat ieri, in Turcia, depasirea unei etape-cheie in construirea strategicului gazoduct care leaga cele doua tari via Marea Neagra si ilustreaza apropierea Ankarei de Moscova. In cursul unei ceremonii cu mare pompa la Istanbul, cei doi sefi de stat au asistat, via…

- Putin, Merkel, Macron si Erdogan au subliniat, sambata, intr-un summit la Istanbul, importanta mentinerii acordului de incetare a focului in Siria si au spus ca un comitet pentru crearea unei noi Constitutii ar trebui sa fie intrunit pana la sfarsitul anului, potrivit Reuters.

- Rusia este deschisa la dialog si ar fi pregatita sa ia in considerare date si locatii pentru o posibila intalnire dintre cei doi lideri daca Washingtonul este interesat, a comunicat Ministerul. Cei doi lideri s-au intalnit ultima oara in iulie 2018, la Helsinki.