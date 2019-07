Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a anuntat vineri ca a discutat cu Boris Johnson, favoritul la postul de premier britanic, si s-a declarat convins ca acesta va face ”o treaba excelenta” la numarul 10 pe Downing Street, relateaza AFP, potrivit news.ro.”Mie imi place Boris Johnson, am vorbit…

- "Imi place de Boris Johnson, am vorbit cu el ieri (joi - n.r.), cred ca va face o treaba excelenta", a declarat Trump din Biroul oval, declarandu-se convins ca vor avea "relatii excelente"."Cred ca prim-ministrul precedent a facut o treaba foarte proasta cu Brexitul", a adaugat el, repetand…

- Președintele american Donald Trump a afirmat luni ca „nu va mai discuta” cu ambasadorul Marii Britanii în Statele Unite, dupa ce în weekend au aparut informații potrivit carora diplomatul britanic a descris Administrația Trump drept disfuncționala, stângace și inepta, relateaza…

- "Sunt foarte critic pentru modul in care Regatul Unit si premierul Theresa May au gestionat Brexitul", a scris pe Twitter Donald Trump, considerand ca aceasta este responsabila de "dezordinea" actuala. "I-am spus cum trebuia sa procedeze, dar ea a decis sa faca altfel", a adaugat liderul de…

- Ambasadorul Marii Britanii la Washington, Kim Darroch, spune, intr-o telegrama diplomatica trimisa la Londra, ca președintele Donald Trump este “inept, incompetent și instabil”, iar administrația sa risca ”sa se prabușeasca in flacari”, potrivit unor documente diplomatice confidentiale publicate de…

- Diplomatul ar fi afirmat ca presedintia lui Trump este susceptibila "sa se prabuseasca in flacari" si "sa se incheie in dizgratie" in memoriile si rapoartele sale transmise Londrei, potrivit saptamanalului."Nu credem cu adevarat ca aceasta administratie va deveni substantial mai normala,…

- Boris Johnson, favoritul cursei pentru succesiunea Theresei May la conducerea guvernului de la Londra, inainte de a deveni sef al diplomatiei in tara sa a fost corespondent al presei britanice la Bruxelles, unde nu a lasat amintiri placute, scrie AFP miercuri intr-un reportaj. El este perceput in capitala…

- Fostul sef al diplomatiei britanice Boris Johnson este favoritul clar sa-i succeada sefei executivului de la Londra, Theresa May, potrivit unui sondaj publicat sambata intre membrii Partidului Conservator, care au declarat ca il vor vota pe Johnson in functia de lider al "Tory" atunci cand vor fi convocate…