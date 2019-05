Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Conservator al premierului Theresa May a cazut pe locul al patrulea intr-un sondaj privind intentiile de vot pentru alegerile europene, cu mult in urma noului partid Brexit al lui Nigel Farage, care se bucura de mai mult sprijin decat cele doua partide traditional cele mai mari din Marea Britanie…

- Potrivit previziunilor, conservatorii britanici vor pierde pana la 800 de locuri din cele 8.000 aflate in joc in 260 de consilii locale din Anglia (fara Londra) si Irlanda de Nord.Aproximativ 60% dintre locurile respective sunt detinute in prezent de membri ai Partidului Conservator.Theresa…

- Conform sondajului, 27% dintre britanicii intervievati ar sustine Partidul Brexit, 22% Partidul Laburist si 15% Partidul Conservator.Urmeaza in continuare, in ierarhia preferintei electoratului, Partidul Verde cu 10%, Democratii Liberali cu 9% si Partidul Independentei din Regatul Unit…

- Partidul Brexit, condus de politicianul britanic eurosceptic Nigel Farage, fost lider al partidului UKIP si al campaniei care a sustinut iesirea Regatului Unit din UE la referendumul din 2016, se afla pe primul loc in intentiile de vot pentru alegerile europarlamentare, la mare distanta in fata Partidului…

- Ministrul francez al afacerilor externe, Jean-Yves Le Drian, a declarat sâmbata ca e vremea ca încurcatura din jurul Brexit “sa înceteze” și ca britanicii trebuie sa prezinte “foarte repede” mijloacele de a ieși din ea, scrie La Libre Belgique citata de Rador."E…

- Partidul Laburist din Marea Britanie a anuntat joi ca nu va sustine acordul propus de premierul Theresa May cu privire la Brexit daca sefa guvernului ii cere parlamentului sa supuna la vot doar 'elementul de divort', nu si declaratia cu privire la viitoarea relatie dintre Londra si Bruxelles, transmite…

- Brexit-ul nu are niciun fel de valoare adaugata, este o situatie de tipul lose-lose si nimeni, nici macar Nigel Farage, nu a reusit pana acum sa-mi demonstreze ce aduce pozitiv iesirea Regatului Unit din Uniunea Europeana, a declarat joi negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, intr-o dezbatere…

- Parlamentarii britanici au votat miercuri seara o serie de amendamente pentru a pava calea urmatorilor pasi care trebuie facuti în procesul de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeana. potrivit Euronews, citat de Rador.Numai doua din cele cinci amendamente supuse votului au fost adoptate,…