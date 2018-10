Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul din Kosovo, teritoriu din Balcani ce se bazeaza pe trupele NATO pentru a-i asigura protectia, a aprobat joi crearea unei armate nationale, desi minoritatea sarba sustine ca masura este ilegala, relateaza Reuters, informeaza Agerpres. Deputatii sarbi, sustinuti de Belgrad, care nu…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a avertizat asupra riscului izbucnirii unui razboi in Balcani, daca UE ar lasa sa se estompeze sperantele de aderare a tarilor din aceasta regiune, relateaza AFP. "Dacă luăm Balcanilor perspectiva unei aderări, vom cunoaşte acolo…

- "Daca luam Balcanilor perspectiva unei aderari, vom cunoaste acolo ceea ce deja am cunoscut in anii 1990 si aceasta, fara indoiala, mai devreme decat anticipam", a avertizat seful executivului european, facand aluzie la conflictele care au insangerat regiune la vremea respectiva. Juncker a…

- "SUA și Uniunea Europeana și-au apropiat pozițiile pentru a sprijini corectarea frontierei dintre Kosovo și Serbia, ignorand poziția Germaniei" – informeaza cotidianul american The Wall Street Journal, invocand un document confidențial de la Bruxelles, potrivit Rador.

- Deutsche Welle: Ati vorbit deja, de la inceputul acestui an, despre posibilitatea retrasarii granitelor intre Kosovo si Serbia, incalcand, asadar, un tabu. De ce? Wolfgang Petrisch: In anii, in care a avut loc dialogul intre Belgrad si Pristina, sub tutela UE, au fost discutate diverse variante. In…

- Declaratia de independenta a Kosovo a fost unilaterala, dar Kosovo nu poate lua o decizie in privinta demarcarii frontierei in acelasi mod, deoarece asa ceva este imposibil, a declarat viceprim-ministrul si ministru sarb de externe Ivica Dacic, citat luni de Tanjug."Nu vor fi pasi in aceasta…

- Situația alarmanta in județul Timiș! Jumatate dintre unitațile de invațamant controlate de pompierii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Banat nu au autorizație de securitate la incendiu.