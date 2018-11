Stiri pe aceeasi tema

- Liderii germani au avertizat vineri impotriva resurgentei ”antisemitismuluii ingrijorator” si ascensiunii extremei drepte, in cadrul comemorarilor care marcheaza 80 de ani de la ”Noaptea de cristal”, progromuri care au anuntat Holocaustul, relateaza AFP.

- Ziua internationala de lupta impotriva rasismului si antisemitismului, celebrata in fiecare an la 9 noiembrie, marcheaza inceputul simbolic al Holocaustului, scrie Agerpres.ro. La 9 noiembrie 1938 s au luat primele masuri fizice impotriva evreilor pe tot cuprinsul Germaniei, ziua intrand in istorie…

- Liderul partidului de extrema dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), Alexander Gauland, a fost acuzat miercuri de mai multi istorici de renume pentru parafrazarea unui discurs al lui Adolf Hitler din 1933 pentru a denunta 'clica mondializata' intr-un editorial publicat in presa, potrivit AFP…

- Sase persoane implicate in activitati ale extremei drepte in orasul Chemnitz, din estul Germaniei, au fost arestate sub suspiciunea de formare a unei organizatii teroriste, transmite luni dpa, potrivit Agerpres. Procurorul federal a anuntat luni, la Karlsruhe, ca politia germana a perchezitionat…

- Seful serviciilor de informatii interne din Germania, Hans-Georg Maassen, deja afectat de un scandal, s-a aflat din nou joi sub tirul criticilor, televiziunea publica dezvaluind ca acesta a transmis Partidului de extrema dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) date inca

- Cancelarul german Angela Merkel a condamnat miercuri atacurile xenofobe si utilizarea sloganurilor naziste in cadrul unui amplu discurs rostit in parlament, dupa cele mai violente demonstratii ale extremei drepte din ultimele decenii, incidente care au indicat existenta unor diviziuni profunde in…

- Politia din landul german Saxonia (est) a ajuns sub tirul criticilor marti, deoarece nu a reusit sa tina in frau protestele a doua tabere rivale - de extrema dreapta si de stanga - noaptea trecuta, care au degenerat in confruntari, relateaza agentia DPA. Moartea unui german in varsta de…