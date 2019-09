Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson a amenințat cu excluderea din grupul conservatorilor a deputaților care vor incerca sa blocheze o ieșire fara acord a Regatului Unit din Uniunea Europeana. Inca din ajunul reluarii, marți, a lucrarilor parlamentului, premierul britanic și-a inasprit considerabil tonul,…

- Guvernul condus de Boris Johnson ii va cere reginei Elisabeta a II-a a Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord sa suspende sedintele Parlamentului. BBC relateaza ca Johnson ii va solicita reginei sa faca acest lucru la doar cateva zile dupa ce membrii Parlamentului se intorc la…

- Numerosi deputati britanici, atat din randul conservatorilor aflati la guvernare cat si din opozitia laburista si liberal-democrata se impotrivesc cu indarjire intentiei noului premier Boris Johnson de a decide o iesire din UE fara un acord, pe 31 octombrie, daca blocul comunitar nu accepta renegocierea…

- ''Comisia ramane disponibila in urmatoarele saptamani daca Regatul Unit doreste sa poarte discutii si sa-si clarifice pozitia mai detaliat, fie telefonic, fie personal'', a spus reprezentanta CE intr-un briefing. Guvernul de la Londra a anuntat marti ca Regatul Unit este ''pregatit si dispus''…

- Opozitia laburista va face tot ce este posibil pentru a impiedica iesirea Regatului Unit din Uniunea Europeana fara un acord, a anuntat duminica liderul Partidului Laburist britanic, Jeremy Corbyn, citat de Reuters. Noul premier britanic Boris Johnson a promis miercuri, la preluarea mandatului, ca va…

- Jeremy Corbyn, liderul Partidului Laburist din Marea Britanie, a anuntat ca in cazul organizarii unui nou referendum, formațiunea sa politica va sustine ramanerea in UE. In ultima perioada, opinia publica a facut presiune pe Corbyn sa anunțe o directie clara anti-Brexit. Astfel, intr-un comunicat transmis…

- În timp ce Jeremy Corbyn este supus unor presiuni sporite pentru a-l convinge sa adopte o pozitie anti-Brexit, Tom Watson le recomada membrilor partidului sa semneze o declaratie publica prin care Partidului Laburist i se cere sa devina un "partid al ramânerii" (în UE), potrivit…

- Intr-un interviu pentru BBC, Boris Johnson a dat asigurari ca, in cazul in care va deveni prim-ministru pana la finalul lunii iulie, guvernul sau nu va impune in niciun caz ''controale si o frontiera dura in Irlanda de Nord''. ''Evident, acest lucru nu depinde doar de noi, ci si de cealalta parte.…