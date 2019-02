Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat joi ca il 'sustine pe deplin' pe presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, tinta unei campanii a guvernului populist ungar condus de Viktor Orban, transmite AFP. 'Il sustin pe deplin, suntem solidari si o vom spune sus si tare in discutiile…

- PNL mai sustine, intr-un comunicat, ca „din reglementarile anuntate transpare fara vreo urma de indoiala faptul ca sunt facute cu dedicatie pentru a obtine in sfarsit controlul politic urmarit de PSD-ALDE asupra Parchetului General si a Directiei Nationale Anticoruptie”.„Atitudinea de fronda…

- Premierul britanic Theresa May se intalneste joi la Bruxelles cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker si cu cel al Consiliului European, Donald Tusk, in incercarea de a gasi o iesire din impasul creat de respingerea de catre parlamentul de la Londra a acordului privind Brexitul, a…

- Potrivit Administratiei Prezidentiale, in marja deplasarii in Germania, seful statului va avea si o intalnire cu militarii romani care activeaza la baza militara NATO de la Geilenkirchen. Semnarea Tratatului franco-german de catre presedintele francez si cancelarul german va avea loc in Sala…

- Liniile de lupta se modifica în batalia politica a Europei dintre Est și Vest. Guverne eurosceptice îi tot sparg nasul Uniunii Europene în ultimii ani, nesocotindu-i autoritatea. UE s-a chinuit sa opreasca Ungaria sa desființeze instituții critice la adresa guvernului, Polonia sa epureze…

- Președintele Klaus Iohannis va participa marțea viitoare la ceremonia de semnare a tratatului franco-german care va avea loc in Aachen și la care vor fi prezenți și președinții Comisiei Europene și Consiliului European, Jean Claude Juncker și Donald Tusk. Cu acest prilej, Iohannis, care reprezinta Romania…

- Camera Comunelor 'va trebui sa decida daca doreste sau nu ca noi sa raspundem votului poporului britanic' care a hotarat Brexit-ul, a declarat Theresa May intr-o dezbatere a parlamentului britanic in care a sustinut acordul incheiat cu UE.Sefa executivului britanic a promis in fata deputatilor…