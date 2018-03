Stiri pe aceeasi tema

- Profesorul Petronel Zaharia, decanul Facultatii de Istorie din cadrul Universitatii 'Alexandru Ioan Cuza din Iasi, a afirmat joi, la o conferinta despre Unirea din 1918, ca in prezent ia amploare miscarea unionista din Republica Moldova, unde "din sat in sat se doreste unirea cu Romania'',…

- Municipiul Brașov se alatura celor care vor ca Basarabia sa revina la patria mama. Consilierii locali au votat astazi in unanimitate pentru semnarea Declaratiei de Unire. Initiativa i-a apartinut viceprimarului Costel Mihai, iar ideea a fost imbratisata atat de edilul-sef, Georghe Scripcaru, cat si…

- "Am intrat astazi (miercuri n.r.), de la ora 9,00, in greva foamei. Protestez impotriva alesilor locali, care au depus, ca si mine, juramantul, dar pana acum nu au votat bugetul localitatii. Nu au motive concrete, doar minciuni pentru spatiul public. Eu am muncit pentru proiecte pentru comuna, de…

- Edilul Ion Valerian Alexie sustine ca, din cauza neadoptarii bugetului, primaria a intrat in blocaj si nu mai pot fi platite salarii, facturi la utilitati, contracte etc. "Am intrat astazi (miercuri n.r.), de la ora 9,00, in greva foamei. Protestez impotriva alesilor locali, care au depus,…

- Initiativa i-a apartinut viceprimarului orasului Brașov, Costel Mihai, iar ideea a fost imbratisata atat de edilul-sef, Gheorghe Scripcaru, cat si de Consiliul local. Mai mult, unul dintre consilieri a propus ca actul reunirii sa primeasca vot absolut, nu simbolic.Brasovul este cea de-a…

- Initiativa apartine primarului municipiului Buzau, Constantin Toma, care a precizat ca este vorba de o "unire simbolica, fara efecte juridice". "In anul sarbatoririi Centenarului Romaniei Mari, peste o suta de primari din Republica Moldova au declarat unirea cu Romania si, de aceea, este o…

- Membrii Consiliului Local Municipal Buzau au votat joi, in unanimitate, o declaratie de unire simbolica cu Republica Moldova. Initiatorul demersului „fara efecte juridice”, primarul Buzaului, Constantin Toma, spune ca actiunea este un prim raspuns al romanilor la gestul a peste o suta de primari moldoveni…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a anuntat ca ANAF-ul va emite in acest an pentru ultima data decizii de impunere. Acestea vor fi emise in a doua parte a anului si vor cuprinde toate deciziile de impunere restante din ultimii 5 ani. Totodata, Teodorovici a subliniat ca ministerul pe…

- Primarii unionisti din Basarabia si Romania au participat sambatat la Iasi pentru a semna un memorandum pro-unire. Intalnirea a avut loc la Palatul Culturii. La invitatia lui Mihai Chirica, edilul de Iasi, majoritatea primarilor care au votat Declaratia de Unire in partea stanga a Prutului au fost prezenti…

- Ministerul Finantelor a pus in dezbatere publica proiectul ordonantei care include normele privind depunerea Declaratiei unice privind plata contributiilor pentru sanatate pentru categoriile de persoane care obtin venituri extrasalariale.

- Ministerul Finantelor a pus in dezbatere publica proiectul ordonantei care include normele privind depunerea Declaratiei unice privind plata contributiilor pentru pensii pentru categoriile de persoane care obtin venituri extrasalariale.

- Primarii și consilierii din Republica Moldova, care au votat declarațiile simbolice de Unire cu Romania, sunt așteptați la Iași, unde in acest weekend va avea loc Conferința aleșilor locali unioniști.

- Procesul de recrutare si selectie pentru cele sapte pozitii de membru in Consiliul de Administratie al Societatii TRANSURB S.A Galati s-a incheiat.Selectia candidatilor a fost efectuata de catre Comisia de selectie a candidatilor in consiliile de administratie la societatile la care Municipiul Galati…

- Partidul Mișcarea Populara Constanța, prin președintele Claudiu-Iorga Palaz, propune CJ Constanța un proiect de hotarare privind susținerea Declarației de Unire cu Republica Moldova, in vederea aprobarii in ședința solemna de consiliu, ce va avea loc pe data de 27 martie, cand se implinesc 100 de ani…

- Se aduc noi modificari formularului care a iscat indelungi controverse in spatiul public. De aceasta data, premierul Dancila a anuntat, la inceptul sedintei de Guvern aflate in plina desfasurare la ora redactarii acestei stiri, ca “Guvernul va introduce astazi, in dezbatere publica, o varianta a Declaratiei…

- 70 de localitați au semnat Declarația de Unire cu Romania. Dupa satul Sireți din raionul Strașeni, alte doua localitați au spus „DA" Unirii. Este vorba despre satele Cuhnești din raionul Glodeni și Bolohan din Orhei. Declarația din Cuhnești a fost semnata inclusiv de 2 consilieri din partea PSRM.

- Numarul localitaților care a votat Declarația de Reunire cu Romania a ajuns la 66. Ultima fiind comuna Horodiște din raionul Calarași. Din 23 ianuarie, tot mai multe localitați din Republica Moldova au semnat Declarații simbolice.

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, a anuntat la sfarsitul saptamanii trecute ca a trimis conducerii guvernului si parlamentului propunerea ca urmatoarea reuniune a Consiliului de Securitate sa aiba loc miercuri, in contextul in care numarul localitatilor din Republica Moldova…

- Pana la momentul actual 60 de localitați din Republica Moldova au votat Declarația simbol de Reunire cu Romania. Satul Țințareni, raionul Telenești a votat astazi documentul in acest sens.

- Inca doua localitați, astazi, au semnat Declarația de Reunire cu Romania. Este vorba despre Calimanești din raionul Nisporeni și satul Coșeni din comuna Negurenii Vechi, raionul Ungheni.

- Consilierii locali sunt convocați pentru ziua de joi, 22 februarie, in ședința ordinara. Pe ordinea de zi sunt 19 proiecte de hotarare, plus punctul „Diverse”. Ordinea de zi a ședinței de maine poate fi citita aici: https://www.satmareanul.net/2018/02/15/ce-hotarari-au-de-luat-consilierii-municipali-in-sedinta-de-saptamana-viitoare-4

- Inca doua localitați din Republica Moldova au votat Declarația simbol de Unire cu Romania. Este vorba despre Scoreni, raionul Strașeni și satul Mereni din raionul Anenii Noi, care devine a 37-a la numar.

- Primarii a cinci localitati din Republica Moldova, care au adoptat in consiliile locale declaratii de unire cu Romania, au asistat, marti, la sedinta plenului reunit al Parlamentului. "Salut prezenta in balconul Camerei Deputatilor a unui grup de primari din Republica Moldova care fac parte dintre…

- Bugetul Iasului pe anul in curs a fost votat, astazi, in unanimitate de reprezentantii tuturor partidelor din Consiliul Local. Valoarea acestuia este de 188 de milioane de euro, dar a pierdut 12 milioane in urma introducerii noului Cod Fiscal de catre Guvern. Primarul Mihai Chirica a precizat ca in…

- Bazandu-se pe 248.193,57 mii lei venituri si 330.466,57 mii lei cheltuieli, deci cu un deficit de 82.273 mii lei, bugetul pe 2018 al municipiului Pitesti a fost votat de majoritatea social democrata a legislativului, mai putin de alesii liberali si de consilierul PMP, Ilie Barbulescu, adica cei patru…

- De la zi la zi tot mai multe locaitați se alatura Declarației de Unire cu Romania. Satul Ordașei, raionul Telenești, este a 23-a localitate care a semnat declarația simbolica de Reunire cu cei de peste Prut.

- Localitatea Magurele din raionul Ungheni este a 18 la numar care a semnat declarația simbolica de Unire. Din cei noua consilieri locali, doar consiliera din Partidul Democrat, Liuba Zmeu, nu a semnat. Pe de alta parte, consilierul din partea socialiștilor, Andrei Caldare, se afla printre semnatari,…

- Autoritatile lucreaza la comasarea a cinci formulare si se va merge pe estimarea veniturilor de catre persoanele care le vor depune, a declarat marti, 13 februarie, Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice, referindu-se la Declaratia 600. „S-a prorogat termenul pana la 15 aprilie (termenul pentru…

- Consilierii din cadrul Consiliului local Bacioi au votat declarația simbolica de Unire cu Romania. Astfel Bacioi devine cea de-a 21-a primarie din Republica Moldova și a doua din municipiul Chișinau care voteaza declarația de Unire.

- Consiliul local din Magurele a votat, in ziua de sambata, 10 februarie, Declarația de Unire, astfel devenind a 18-a localitate din Republica Moldova, care face acest lucru. Doar un singur consilier din cei noua a refuzat s-o semneze. Ceilalți nu doar ca au semnat-o, ci și s-au felicitat reciproc pentru…

- Deputatul Eugen Tomac, președinte executiv al Partidului Miscarea Populara, a criticat, marti, 6 februarie, iresponsabilitatea parlamentarilor care au votat, anul trecut, impotriva proiectului de lege al PMP privind reducerea numarului de parlamentari la 300. Declaratia lui Eugen Tomac intervine…

- Teodor Meleșcanu, ministrul de externe al Romaniei, este de parere ca referirea lui Igor Dodon la "razboi civil", drept reacție la declarațiile de unire cu Romania a unor localitați din Moldova, este "eronata".

- Presedintele PMP, senatorul Traian Basescu, a declarat, duminica seara, ca va depune alaturi de parlamentarii partidului sau un proiect de declaratie prin care sa denunte pactul Ribbentrop - Molotov si efectele lui, prin care Basarabia a intrat in sfera de influenta a Uniunii Sovietice.

- Dupa ce la mijlocul lunii ianuarie consilierii locali ai orașului Targu Ocna au aprobat indicatorii tehnico – economici pentru obiectivele de investiții “Reabilitare și modernizare cladire pentru inființarea unui centru de zi pentru persoanele adulte cu dizabilitațI” și “Construire a patru locuințe…

- Prin emiterea OUG din 31 ianuarie, publicata in Monitorul Oficial, Guvernul a amanat depunerea declaratiei 600 pana pe 15 aprilie, motivul principal fiind, asa cum reiese din anunturile oficiale, simplificarea procedurii de declarare. Insa, acest OUG nu aduce modificari OUG 79/2017, care stabileste…

- Termenul inițial pana la care Declarația 600 ar fi trebuit sa fie depusa era 31 ianuarie. ”In perioada urmatoare, Ministerul Finantelor Publice trebuie sa identifice o solutie permanenta care sa vizeze depunerea unui singur formular de catre cei cu activitati independente, iar plata…

- Premierul Viorica Dancila a declarat miercuri, la inceputul primei sedinte a Cabinetului sau, ca va fi adoptata OUG privind prorogarea termenului pentru depunerea declaratiei 600 de la 31 ianuarie, pana in 15 aprilie. Ministerul Finantelor va trebuie apoi sa gaseasca o solutie permanenta care sa…

- Satul Puhoi din raionul Ialoveni este o alta localitate ce a votat Declarația de Unire, informeaza Provincial. Declarația a fost votata la 29 ianuarie 2018, de catre Consiliul Local. „Iar daca Unirea noastra de azi este un simbolica, sa ne ajute Dumnezeu ca ea sa fie un pas…

- Formularul 600 in baza caruia li se retin contributii sociale celor care obtin venituri din surse independente ar putea fi unificat cu Declaratia 200, potrivit ministrului propus al Finantelor, Eugen Teodorovici. "In prima sedinta de Guvern vom avea acea Ordonanta de urgenta care va prelungi…

- Consilierii locali au respins, luni, un proiect de hotarare initiat de primarul municipiului Targu-Jiu, Marcel Romanescu, si consilierii liberali, care prevedea, printre altele permiterea contactului fizic cu operele sculptorului Constantin Brancusi, dupa ce acest lucru a fost interzis anul trecut.…

- Oficiul Avocatului Poporului s-a autosesizat pe marginea Declarației comune a grupului de femei din Moldova, care au avut de suferit in urma interacțiunii cu sistemul medical in domeniul prenatal.

- Ministerul Finantelor ia in considerare sa nu se mai achite contributia la sanatate de catre cei care realizeaza venituri altele decat salariile, Declaratia 600 ar putea fi inlocuita cu plata contributiilor sociale pe baza Codului Numeric Personal (CNP), iar retinerea la sursa pentru veniturile independente…

- Pe site-ul Ministerului Finantelor a fost publicat un proiect de Ordonanta de Urgenta a Guvernului prin care termenul de depunere a Formularului 600, care fusese 31 ianuarie, se proroga pana la data de 1 martie 2018. Initiatorii acestui proiect invoca, in Nota de Fundamentare, urmatoarele…

- „Domnule, eu recunosc ca m-a luat și pe mine prin surprindere. Și, dupa cum foarte bine știți, m-am exprimat și public acum doua saptamani, cand le-am cerut și eu, ANAF-ului, sa faca ceva in sensul asta, sa gaseasca o soluție sa nu blocam toata țara la un ghișeu”, a susținut Tudose in fața jurnaliștilor.…

- Depunerea declaratiei 600 privind veniturile asupra carora se vor declara si plati contributiile la pensii si de sanatate pentru veniturile extra-salariale mai mari de 1.900 de lei pe luna va fi amanat pana la 1 martie 2018, a anuntat presedintele PSD Liviu Dragnea. Presedintele PSD, Liviu Dragnea,…

- „Am discutat despre Declaratia 600. Am solicitat ca pe 31 ianuarie, in prima sedinta de Guvern, sa adopte o ordonanta pentru amanarea termenului de depunere pana la 1 martie, pentru a le da posibilitatea ca in perioada imediat urmatoare sa mearga pana la eliminarea Declaratiei 600, cu conditia sa gaseasca…

- Ministerul Finanțelor ia in calcul amanarea termenului de depunere a Declarației 600, care in prezent este 31 ianuarie, precum și majorarea plafonului de venituri peste care vor fi platite cotribuții, au declarat surse politice, pentru Stirile ProTV. Declaraţia 600 vizează veniturile asupra…

- Scandalul de la Primaria Ștefanești continua! Consilierii locali PSD Ștefanești ne-au trimis un comunicat in care iși susțin punctul de vedere in ceea ce privește proiectele care nu au fost respinse și care nu au fost duse la indeplinire de catre executiv. Reamintim ca la Primaria Ștefanești 165 de…

- Deși crescatorii din zona au tot mai puține animale, iar la targul de Paște pot fi numarați pe degete, primaria Gherla și-a propus sa investeasca aproape 35 de miliarde de lei vechi in modernizarea targului de animale de la ieșirea din oraș spre Fizesu Gherlii. Potrivit planurilor primariei, lucrarea…

- Consiliul Local al Municipiului Sebes este convocat joi, 28 decembrie, de la ora 14.00, in sedinta publica ordinara, la sala festiva a Colegiului National „Lucian Blaga”. Consilierii au pe ordinea de zi 26 de proiecte de hotarare si informari. Proiect al ordinii de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea…