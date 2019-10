Stiri pe aceeasi tema

- Moastele Sf. Parascheva au fost scoase din Catedrala Mitropolitana din Iași Foto: Icoana a Sfintei Parascheva. În prezenta a peste 5 mii de pelerini sositi la Iasi din Muntenia, Maramures si Republica Moldova, vineri dimineata, 11 octombrie, moastele Sfintei Cuvioase Parascheva au fost…

- Patru masini au fost implicate, vineri dimineata, intr-un accident rutier petrecut pe DJ 248, in localitatea Vulturesti, au informat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, potrivit Agerpres. Din primele verificari ale politistilor rutieri, un autoturism inmatriculat in Galati…

- Pelerinajul la moaștele Sfintei Parascheva se desfașoara in intervalul 11-15 octombrie 2019. Sf Paraschieva este cinstita, potrivit calendar ortodox, pe data de 14 octombrie. Iata rugaciunea pe care toți credincioșii trebuie sao roasteasca la sfintele moaște.

- Vineri dimineata, moastele Sfintei Cuvioase Parascheva au fost scoase din catedrala si au fost depuse pe platoul din fata Caminului preotesc „Sfantul Mare Mucenic Gheorghe" pentru inchinare. In jurul orei 6:00, un sobor de preoti condus de Calinic Botosaneanul, episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iasilor,…

- Pelerinajul la moastele Sfintei Parascheva a inceput cu un numar foarte mare de credinciosi asteptand in aceasta dimineata, la ora 06.00, momentul in care racla sfintei a fost purtata in jurul Catedralei Mitropolitane in procesiune si apoi asezata in baldachinul ornat cu flori. Peste 15.000 de persoane,…

- Familia Buștei, care are o afacere cu flori in București, bate in fiecare an, in octombrie, 400 de kilometri pana la Iași, cu o camioneta plina cu aranjamente florale, pentru a decora baldachinul in care sunt așezate, in curtea Catedralei Mitropolitane de la Iași, moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva,…

- Un barbat in varsta de 73 de ani, care circula pe o bicicleta, a fost accidentat grav, luni, pe DN 24A, medicii solicitand un elicopter SMURD care sa il transporte la un spital din Iasi, potrivit Agerpres. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, Bogdan…