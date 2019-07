La Hyperclinica MedLife Oradea, vara aceasta ai motive să zâmbești din plin! Specialiștii de la stomatologia MedLife Oradea iți sunt alaturi cu o varietate de tratamente dentare, la prețuri accesibile, menite sa iți ofere acel zambet stralucitor pe care il vezi de obicei in reclame. Acum ai la dispoziție pachetul complet de igienizare orala, la un preț special: Detartraj cu ultrasunete + Periaj profesional + Air flow = 100 lei Iar daca vrei sa ai o ținuta perfecta, indiferent ca mergi la birou sau la o petrecere sofisticata, un tratament profesional de albire dentara iți garanteaza ca vei atrage toate privirile. Tratamentul de albire dentara… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

