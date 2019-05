La Hereclean: autoturisme, luate de viitură Pompierii salajeni se afla la aceasta ora in teren pentru a interveni si a limita efectele inundatiilor produse in urma fenomenelor meteorologice periculoase din aceasta dupa masa. Localitatile in care se intervine in aceste momente sunt: Hereclean, Crasna, Varsolt, Badon, Boghiș și Bozies. Din Valea Recea, zona Hereclean, au fost scoase doua autoturisme care au fost luate de viitura. Din fericire nu au fost identificate victime, iar autoturismele nu au placute de inmatriculare. Situatia operativa din teren este in dinamica. Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

