- Boala celiaca este una dintre cele mai frecvente afectiuni digestive cronice, afectand aproximativ 1% din populatie, este sever subdiagnosticata, iar lipsa diagnosticului expune pacientii la complicatii, afirma medicul gastroenterolog Daniel Vasile Balaban. „Boala celiaca (intoleranta autoimuna la gluten)…

- Daca esti si tu printre una din fericitele femei care nu pot parasi un magazin pana nu-si cumpara cel putin un nou ruj sau poate un parfum, sa stii ca vei fi incantata de ceea ce vei citi mai jos. De la an la an, din ce in ce mai multe femei apeleaza la saloanele […]

- "Boala celiaca (intoleranta autoimuna la gluten) este o afectiune cronica autoimuna, care afecteaza in principal intestinul subtire si care este declansata de ingestia de gluten la persoane predispuse genetic. Cunoscuta si sub denumirea de enteropatie glutenica, adica o suferinta a intestinului, boala…

- 7 mai 2019 este Ziua Mondiala de Lupta Impotriva Astmului. Specialistii din intreaga lume atrag atentia asupra acestei boli care poate fi tinuta sub control. Societatea Romana de Pneumologie organizeaza testari gratuite (spirometrii) in Bucuresti pentru pacienti si persoane la...

- Google va derula in Romania, in perioada aprilie - august 2019, proiectul educational gratuit "Google Atelierul Digital", adresat tuturor persoanelor care doresc sa isi imbunatateasca gandirea creativa si sa inceapa un proiect inovator, folosind metoda Design Thinking. Potrivit unui comunicat de presa…

- Targul de Paști se deschide oficial la sfarșitul acestei saptamani. Primaria Timișoara a informat ca, vineri, 5 aprilie, targul iși deschide porțile incepand cu ora 17.00, in Piața Victoriei, vizavi de Catedrala Mitropolitana. In total, au fost amplasate 50 de casuțe in care se vor comercializa produse…

- Celiachia – boala celiaca – este o afectiune autoimua cu predispozitie genetica. Intoleranta la gluten poate afecta atat adultii, cat si copiii, iar simptomele variaza de la un pacient la altul.

- Peste 10.000 de romani afla in fiecare an ca sufera de o boala crunta. Sunt diagnosticați cu tuberculoza și incep o lupta dura pentru o viața normala. Romania ocupa in continuare locul I in Europa la numarul de cazuri de TBC, iar 1.