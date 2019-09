Stiri pe aceeasi tema

- Se implinesc zece ani de cand, in fiecare toamna, filmul romanesc isi tine spectatorii la cinema o noapte intreaga. Cea de-a 10-a editie a evenimentului Noaptea Alba a Filmului Romanesc va avea loc pe 20 septembrie in Bucuresti si Cluj-Napoca si va aduce peste 35 de filme, unele in avanpremiera nationala.

- The film "La Gomera," directed by Corneliu Porumboiu, Romania's submission for the US Academy award for best international feature film 2020, will have its North-American debut at the "Masters" section of the 44th edition of the Toronto International Film Festival, which will take place September…

- Filmul "La Gomera", regia Corneliu Porumboiu, propunerea Romaniei la Oscar 2020, va avea premiera nord-americana in sectiunea "Masters" a celei de-a 44-a editii a Toronto International Film Festival, care va avea loc in perioada 5-15 septembrie, informeaza un comunicat transmis AGERPRES. "La Gomera",…

- "La Gomera", filmul regizat de Corneliu Porumboiu, a fost desemnat propunerea Romaniei pentru o nominalizare la categoria "Cel mai bun lungmetraj international" a premiilor Oscar 2020. Pelicula, cu Vlad Ivanov in rol principal, care a avut premiera mondiala la Festivalul de la Cannes, unde a fost selectata…

- Incepand din septembrie, intra in cinematografele din țara patru filme romanești bune și importante, care ne arata ca cinemaul romanesc e orice, dar nu plictisitor. 2019 e un an bun pentru cinematografia romaneasca. Ajunși la o forma de maturitate, regizorii noștri iși deschid orizonturile in afara…

- Cel mai mare eveniment din Romania dedicat filmului și industriei cinematografice a atras, intre 31 mai și 9 iunie, la Cluj, peste 130.000 de participanți. Recordul de bilete vandute stabilit anul trecut a fost menținut: 95.000 de bilete, chiar daca festivalul a continuat sa ofere, și la aceasta…

- „La Gomera”, al cincilea lungmetraj al lui Corneliu Porumboiu, va rula in avanpremiera naționala vineri, 7 iunie, la Casa de cultura a studenților din Cluj-Napoca, in cadrul celei de-a 18-a ediții a...

