Nouasprezece filme vor concura anul acesta in competitia Festivalului de Film de la Cannes, potrivit listei initiale anuntata joi de delegatul general al evenimentului, Thierry Fremaux, si citata de AFP, printre productiile selectate numarandu-se ''La Gomera'' de Corneliu Porumboiu. Lista initiala a filmelor din selectia oficiala, care ar putea fi completata pana la inceperea festivalului, include urmatoarele productii cinematografice: - 'The Dead Don't Die' de Jim Jarmusch (SUA) - 'Dolor y Gloria' (Douleur et gloire / Pain and Glory) de Pedro Almodovar (Spania)…