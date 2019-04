Stiri pe aceeasi tema

- CCIAT a organizat o noua ediție a Salonului Industriei Ușoare, ediția de Paște. Datorita succesului de care se bucura Salonul in randul publicului timișorean și la solicitarea expozanților tradiționali, in perioada 10 – 14 aprilie 2019, are loc o ediție speciala ce ține cont de tradiția populara romaneasca…

- Zeci de meșteri populari din mai multe țari in care traiesc slovaci au participat la manifestarea internaționale „Oua incondeiate și aranjamente de primavara”. Cea de-a 10a ediție a manifestarii „Oua incondeiate și aranjamente de primavara” a avut loc in orașul Nadlac, unde traiește cea mai…

- COMUNICAT Deprinde meșteșugul incondeierii oualor de Paște la Muzeul de Istorie Turda Muzeul de Istorie Turda organizeaza și in acest an ateliere interactive de incondeiere a oualor de Paște dupa

- Ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu, spunea la inceputul anului ca au fost discutate modificari la structura anului scolar 2019-2020. Aceasta vorbeste acum de schimbarile operate in invatamant, oficialul subliniind ca mulți i-au reproșat dezechilibrul ușor intre semestre, deoarece unul are 15…

- Cel puțin opt persoane, printre care cinci copii, au fost uciși miercuri in urma unui atac armat la o școala din orașul Suzano din sud-estul Braziliei, au anunțat autoritațile locale, citate de Reuters.Incidentul a avut loc la școala publica Raul Brasil din orașul Suzano, situat la periferia…

- Kelemen Hunor a absolvit Facultatea de Medicina Veterinara a Universitatii de Stiinte Agricole Cluj-Napoca (1993), precum si Facultatea de Filosofie din cadrul Universitatii Babes-Bolyai (1998). Intre 1990 si 1997, a fost redactor la Radio Cluj, emisiunea in limba maghiara, iar intre 1993 si 1997,…

- Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) si Directia de Sanatate Publica (DSP) Bistrita-Nasaud au efectuat, miercuri, controale la Liceul tehnologic din comuna Rodna, dupa ce aici, in cursul zilei de marti, au fost descoperite urme de larve de insecte pe ambalajul unei cutii…

- Un student a murit dupa ce a mancat o porție de paste, gatita in urma cu 5 zile. Spaghetele au fost depozitate in bucatarie la temperatura camerei, iar el le-a incalzit la microunde. Tanarul de 20 de ani di...