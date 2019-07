La Galati se modernizeaza un spargator de gheata. Investitia se ridica la 50 de milioane de lei

Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Fluviala a Dunarii de Jos (AFDJ) Galati si Santierul Naval Mangalia au semnat, vineri, contractul de modernizare si retehnologizare a remorcherului maritim multifunctional cu clasa de gheata Perseus, a declarat, intr-o conferinta de presa, directorul regiei, Dorian Dumitru. Potrivit directorului…

- Potrivit directorului AFDJ, contractul in valoare de peste 50,4 milioane lei, bani de la bugetul de stat, a fost castigat de Santierul Naval Mangalia, remorcherul maritim Perseus, de 6.600 CP, urmand sa revina pe apa dupa modernizarea si retehnologizarea care vor dura 24 de luni.In toata…

- Grupul farmaceutic american AbbVie a anuntat marti preluarea compatriotului Allergan, producatorul Botox, in cadrul unei tranzactii mixte, numerar si actiuni, cu o valoare de aproximativ 63 miliarde dolari, transmite Reuters. Investitorii Allergan ar urma sa primeasca 0,8660 actiuni AbbVie…

- O cantitate neobisnuit de mare gheata de pe banchiza Groelnandei s-a topit deja la inceputul acestei saptamani, mai devreme decat prevedeau oamenii de stiinta. Pentru momentan, acest fenomen nu reprezinta o problema, in sine. Cu toate astea, el indica faptul ca, in urmatoarele luni, ar putea urma cea…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, sambata, la Medias, ca nu i se pare normal ca cei care lucreaza in IT sa fie scutiti de plata impozitului pe venit. "Orice venit trebuie impozitat. Nu poti sa creezi facilitati fiscale care imbraca forma unor privilegii", a spus Orban. Liderul PNL,…

- O romanca a trimis un mail de multumire politistilor din Munchen pentru modul in care au intervenit duminica pentru a-i ajuta pe cei din diaspora care asteptau de ore in sir la coada incercand sa ajunga in fata urnelor. Intr-o discutie pornita de la faptul ca politistul din Munchen care i-a…

- Ion Ianasi, primarul comunei Vladimir, judetul Gorj, a falsificat documente ca sa primeasca de la Guvern bani pentru un pod, insa acesta nu exista in realitate. Prejudiciul total se ridica la 270 de mii de lei. Edilul a fost audiat miercuri de procurori, iar dupa cateva ore a fost pus sub…

- Tabloidul american National Enquirer si alte doua publicatii vor fi vandute distribuitorului american de reviste James Cohen, a anuntat vineri American Media Inc (AMI), transmite BBC. Publicatia saptamanala, cu o vechime de 93 de ani, a fost implicat in scandalurile mediatice legate de presedintele…