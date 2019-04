La furat stupi de albine! La data de 27 aprilie 2019, in jurul orei 21.00, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Vințu de Jos au fost sesizați, prin 112, cu privire la faptul ca un barbat incearca sa sustraga stupi de albine amplasați pe un teren din localitatea Balomiru de Camp. Patrule de siguranța publica s-a deplasat imediat la locul indicat de apelant unde l-au identificat pe un barbat de 43 de ani, din municipiul Targu Mureș, in timp ce transporta, cu un autoturism, 3 stupi de albine ce tocmai fusesera furați. Stupii au fost restituiți pagubitului, iar fața de barbatul din Targu Mureș a fost intocmit dosar penal,… Citeste articolul mai departe pe informatiadealba.ro…

Sursa articol: informatiadealba.ro

