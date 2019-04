“La forza del destino” a lui Verdi, live in 51 de tari

Stiri pe aceeasi tema

- Royal Opera House din Londra va difuza marti live prin satelit opera lui Verdi, 'La forza del destino', informeaza luni institutia citata de EFE. Spectacolul va incepe sa fie difuzat la ora 18:45 GMT in 140 de sali de teatru si de cinema din Spania, alaturi de alte 50 de tari: va fi una dintre…

- O cantareața de opera a fost forțata sa schimbe rochia inspirata din steagul UE, in timpul unui spectacol de la Royal Albert Hall, fiind considerata prea provocatoare. Soprana Anna Patalong a purtat o rochie galbena cu o talie albastra și un colier format din stele de aur in timpul concertului pe care…

- Cea mai mare manifestatie anti-Brexit de pana acum a scos pe strazi peste sute de mii de sustinatori ai Marii Britanii in UE, o tara decimata de indeciziile propriului guvern care aluneca spre haos. Protestatarii pro-UE s-au adunat la Marble Arch la marginea parcului Hyde inainte de a trece prin fata…

- DJ Wanda traiește emoții maxime de fiecare data cand iubitul ei, Karl, cu care locuiește in Londra, este plecat din țara pentru a participa la curse de motociclism. Omul de afaceri australian este pasionat de acest sport și a concurat recent la o cursa Off Road din Almeria, Spania. Intrucat este un…

- Este vorba de active si fonduri de 1200 miliarde de dolari, transferate de 250 de companii financiare din Marea Britanie in Uniunea Europeana, impreuna cu mii de angajati. Cifrele ar putea creste semnificativ in viitorul apropiat, mai ales daca parlamentarii britanici nu aproba ultima varianta de…

- Formatia k-pop sud-coreeana BTS a anuntat un al doilea concert pe stadionul din Londra dupa ce biletele la primul spectacol s-au epuizat rapid. Anuntul a fost facut dupa ce biletele pentru show-ul din 1 iunie, puse in vanzare vineri, de la ora 8.30 a.m., s-au vandut in doar 90 de minute. Decizia pentru…

- Galaxy S10, S10 Plus, S10 E si S 10 5G, este noua gama de smartphone-uri premium lansate la Londra de gigantul sud-coreean. De asemenea, a fost dezvaluit si mult asteptatul terminal pliabil, Galaxy Fold, o combinatie intre telefon si tableta. „S10 ofera o experienta Galaxy premium, cu toate trasaturile…

- Seful guvernului din Gibraltar, Fabian Picardo, a respins luni orice idee a suveranitatii partajate asupra Gibraltarului intre Londra si Spania dupa Brexit, afirmand ca este vorba despre o "cauza pierduta", relateaza AFP, nformeaza Agerpres.Premierul spaniol, socialistul Pedro Sanchez, a declarat…