Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele cu dizabilitați constituie aproximativ 3% din populația Romaniei, aceste persoane fiind marginalizate și subestimate uneori de catre autoritați sau cetațeni. In sprijinul acestora vine Fundația „United by music” care a fost fondata de Joris van Wijngaarden, in anul 2005, cu scopul de a…

- Brașovul va gazdui in week-end un eveniment cultural pentru și cu persoanele cu dizabilitați! Printre acțiuni se numara și un „dans tricolor”, vineri, in Piata Sfatului. 250 de persoane vor participa imbracate in culorile drapelului național. Vineri si sambata (28 și 29 septembrie 2018),…

- InfoCons a realizat un studiu comparativ, pe baza studiilor din 2015 si 2018, cu privire la accesibilizarea spatiilor institutiilor publice din Romania din primariile resedinta de judet. Potrivit studiului doar 31% dintre instrumentele de accesibilizare au fost implementate de institutiile publice din…

- Guvernul a aprobat astzi 29 august printro hotrâre alocarea sumei de 456 mii de lei din bugetul asigurrilor pentru omaj pe anul 2018 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiaz persoanele disponibilizate de la Societatea CALORGAL S.A. din Galai.Societatea are ca obiect princip...

- In democratia secolului XXI, persoanele cu dizabilitati nu pot beneficia de masini de taxi care sa-i transporte la destinatii. Companiile specializate nu au nici pana astazi automobile adaptate.

- Un avion de mici dimensiuni s-a prabusit in parcarea unui centru comercial din California. Toti cei cinci oameni, aflati la bordul aparatului de zbor cu motoare Cessna, si-au pierdut viata in urma impactului....

- CHIȘINAU, 26 iul – Sputnik. Persoanele cu dizabilitați severe din copilarie și cele cu dizabilitați severe nevazatoare vor primi, de la 1 septembrie 2018, o alocație pentru îngrijire, însoțire si supraveghere. Un proiect de lege în acest sens a fost votat în lectura…

- De la 1 septembrie, persoanele cu dizabilitați severe din copilarie și persoanele nevazatoare, care beneficiaza de serviciul de îngrijire sociala la domiciliu, vor primi și alocația pentru îngrijire, însoțire și supraveghere, în valoare de 820 de lei lunar, transmite IPN…