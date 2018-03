Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un interviu acordat unui post de televiziune american, Putin cere ca Statele Unite sa prezinte dovezi privind implicarea rușilor in alegerile din 2016, scrie Agerpres. Dupa ce procurorul special Robert Mueller a acuzat 13 cetateni rusi si trei firme luna trecuta de ingerinta in campania pentru…

- Kremlinul a respins vineri acuzatii potrivit carora vrea sa se lanseze intr-o noua ”cursa a inarmarii” cu Statele Unite, la o zi dupa un discurs militarist al lui Vladimir Putin, in care a laudat noi arme nucleare ”invincibile” ale Rusiei, relateaza AFP. Presedintele rus a staruit indelung, in discursul…

- Apar reacții dupa declarațiile bomba facute de Vladimir Putin! Elementele antibalistice instalate de Alianta Nord-Atlantica in Romania si Polonia au vulnerabilitati, a declarat joi dupa-amiaza Serghei Soigu, ministrul rus al Apararii, dupa ce presedintele Vladimir Putin a avertizat ca Rusia detine o…

- Gabi Enache e oficial jucatorul celor de la Rubin Kazan. Ce a declarat fostul stelist. Gabi Enache (27 de ani) este oficial, incepand de azi, jucatorul gruparii ruse Rubin Kazan. El a ajuns din postura de jucator liber de contract, dupa ce a rupt-o cu FCSB, dupa ce Gigi Becali l-a anunțat ca nu mai…

- Moscova este ingrijorata de noua strategie nucleara a SUA care presupune sporirea rolului armelor nucleare, inclusiv prin crearea si desfasurarea rachetelor cu incarcatura „de o putere redusa“, a declarat, miercuri, ministrul rus al Afacerilor Externe, Serghei Lavrov, citat de agentia rusa Sputnik,…

- "Compania se confrunta cu un grav deficit de vagoane, ma ocup sa gasesc o solutie, avand in vedere ca peste 400 de vagoane au norme de reparatie sau de intretinere neefectuate, lucru care a constituit unul din motivele pentru care si-au propus sa reduca din trenuri. Am reusit si am prevenit reducerea…

- În anul centenarului Unirii, autoritațile din UTA Gagauza au declarat anul 2018 „an al ocupației Basarabiei de catre România”. O decizie în acest sens a fost luata la adunarea autoritaților locale și regionale din Gagauzia, cu participarea veteranilor și reprezentanților…

- Bombardamentele intensive ale regimului lui Bashar al-Assad asupra fiefului rebel Ghouta de Est, din ultimele sapte zile, au generat un carnagiu pe care comunitatea internationala nu a reusit sa-l opreasca. Peste 500 de civili, inclusiv peste 120 de copii, au fost uciși relateaza AFP, citat de News.ro…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat, marti, ca la Reuniunea ministrilor apararii din statele membre ale NATO, Romania a militat ca pe agenda Summit-ului NATO din luna iulie chestiunea securitatii la Marea Neagra sa fie abordata separat, ”in contextul in care Federatia Rusa continua…

- Rusia și-a sporit puterile la Marea Neagra, dupa anexarea Crimeei in 2014. Ucraina a dat inapoi, in timp ce Moscova si-a intarit prezenta militara. Potrivit unei analize, pentru a contracara influenta Rusiei, este nevoie de eforturile comune ale Romaniei si Turciei. Forta navala a Romaniei este inferioara…

- Ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a declarat ca Moscova este ingrijorata de actiunile Statelor Unite privind divizarea Siriei si a lansat un apel Washingtonului sa nu se joace cu focul, potrivit Rador.

- Denuntand comisiile, anchetele si 'ura intre partide' provocate de chestiunea privind amestecul Rusiei in alegeri, presedintele american Donald Trump a afirmat duminica, intr-o serie de postari pe Twitter, ca Moscova "a reusit dincolo de cele mai nebunesti vise ale sale", daca intentia sa a fost…

- Forta navala a Romaniei la Marea Neagra este inferioara celei rusesti, insa Romania fiind mebru NATO, comparatia trebuie privita la nivelul aliantei. Astfel, conform analizei Stratfor din 2016, NATO are capabilitati numerice superioare la Marea Neagra fata de forta navala a Rusiei, la aproape toate…

- "Atat timp cat nu avem fapte, toate acestea sunt gogosi", a afirmat Serghei Lavrov, intrebat in marja Conferintei de securitate de la Munchen cu privire la inculparile anuntate de SUA impotriva rezidentilor rusi, acuzati de complot pentru favorizarea campaniei lui Donald Trump.In ceea ce…

- Ministrii apararii din statele membre NATO au convenit, miercuri, asupra modernizarii structurilor de comanda ale Aliantei prin crearea a doua noi cartiere generale strategice, unul pentru comunicatii maritime, cu sediul in SUA si altul pentru mobilitate terestra, care se va afla in Europa. In aceasta…

- Hackerii au furat peste 1 miliard de ruble (17 milioane dolari) din bancile rusesti in 2017 folosind instrumentul de testare a securitatii “Cobalt Strike”, a anuntat marti un inalt responsabil al bancii centrale, citat de Reuters, informeaza AGERPRES . In legatura cu criminalitatea cibernetica,…

- "Referitor la autorizatii si la avizul tehnic de racordare (ATR), toate avizele au fost obtinute cu mai multi ani in urma si vor fi actualizate in acord cu decizia finala a Nero privind tehnologia turbinelor care vor fi folosite. Au fost de asemenea semnate acorduri pe termen lung pentru 5.000 de hectare…

- Documentul mentioneaza "practicile negative manifestate de propaganda rusa", dar si faptul ca presiunile Rusiei se manifesta si prin "hartuirea oficialilor politici si institutionali din Moldova, prin abuzuri comise de institutii de la Moscova". In declaratie mai sunt constatate si ingerintele…

- Sinodul Mitropoliei Munteniei si Dobrogei s a intrunit marti la Resedinta Patriarhala sub presedintia Preafericitului Parinte Patriarh Daniel. In cadrul sedintei a fost aprobata propunerea ca Sfanta Cuv. Matrona din Moscova sa fie introdusa in calendarul Bisericii Ortodoxe Romane.Pentru finalizarea…

- Cu noua sa doctrina nucleara, care prevede dezvoltarea a doua noi arme nucleare, Washingtonul incearca sa convinga Moscova sa respecte acordurile de neproliferare, inclusiv Tratatul privind fortele nucleare intermediare (INF), a declarat marti secretarul american al apararii, Jim Mattis, citat de…

- Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO) a transmis ca avionul de vanatoare a fost doborat in apropierea orasului Sarqeb, localitatea controlata de rebeli pe care trupele siriene incearca sa o ocupe cu sprijin aerian din partea Rusiei. Informatiile privind doborarea aeronavei nu…

- Armata rusa planuieste sa antrenze preotii Bisericii Ortodoxe sa conduca vehicule militare si sa opereze echipamentele de comunicare militara pentru a-i pregati in cazul unor situatii de urgenta, informeaza The Moscow Times, care citeaza TASS.Aproximativ 30 de preoti incorporati in trupele…

- Moscova a remarcat faptul ca tarile NATO au intensificat livrarile de armament catre Georgia, a declarat, joi, ministrul adjunct de Externe al Rusiei, Grigori Karasin, adaugand ca acest aspect provoaca neliniste in regiune, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Departamentul de Trezorerie al Statelor Unite a publicat o lista cu 210 oameni de afaceri si inalti oficiali rusi care ar avea legaturi cu presedintia Rusiei, relateaza site-ul agentiei The Associated Press. Trezoreria a subliniat ca persoanele care figureaza pe lista – 114 politicieni si 96 de oameni…

- Potrivit sursei citate, la fiecare 25 de noi beneficiari ai tichetelor de masa se creeaza un loc de munca in sectorul agroalimentar, retail sau HoReCa. "Tichetele valorice, indeosebi tichetele de masa, pentru care s-au facut calcule specifice pentru anii 2014 si 2016, au o eficienta remarcabila in generarea…

- Un avion rus de vanatoare Su-27 a interceptat luni un avion de supraveghere american deasupra Marii Negre, a anuntat luni ministerul apararii de la Moscova. Stirea a fost difuzata de agentia de presa rusa RIA, preluata de Reuters.Departamentul Apararii de la Washington a protestat, aratand…

- Aleksei Navalnîi, principalul opozant al lui Vladimir Putin, a fost arestat duminica, la Moscova, dupa ce s-a alaturat susținatorilor sai, care protestau împotriva președintelui Rusiei. "Tocmai m-au arestat. Nu are nicio importanta. Veniti pe Tverskaia. Nu ati venit…

- Valentin Popa, propunerea PSD pentru functia de ministrul al Educatiei, este rectorul Universitatii Stefan cel Mare din Suceava din primavara anului 2012. Acesta a fost sustinut pentru preluarea portofoliului de organizatia PSD Suceava, fiind votat de CEx in defavoarea Ecaterinei Andronescu.…

- Cunoasterea istoriei are un rol decisiv in formarea modului in care oamenii inteleg lumea in care traiesc si actioneaza apoi pentru a modela viitorul. Progresul lumii moderne a fost in mare masura legat de cresterea insemnatatii educatiei scolare cu privire la trecutul istoric si de capacitatea acesteia…

- Serghei Lavrov, ministrul de Externe de la Moscova, a catalogat drept "conflictuala" noua strategie de aparare a Statelor Unite, dupa ce Washingtonul a sugerat ca Rusia si China submineaza eforturile internationale de consolidare a securitatii globale, informeaza postul France 24.…

- De asemenea, si in trecut la Moreni au mai fost produse transportoare blindate care se afla in prezent in dotarea armatei romane. Compania mixta romano-germana Romanian Military Vehicle Systems (RMVS) a primit aprobarea de la Consiliul Concurentei chiar la finalul anului trecut si a fost inscrisa…

- Directia pentru Agricultura a UE (DG AGRI) a facut publice primele rapoarte ale anului referitoare la preturile medii ale produselor alimentare de baza. Sunt preturi care influenteaza inclusiv piata din Romania si trenduri care se pot observa imediat sau cu o oarecare intarziere pe rafturile magazinelor…

- Kremlinul se folosește de preoti ortodocsi din România pentru a alimenta protestele împotriva fracturarii hidraulice, informeaza televiziunea Digi24, care citeaza un raport prezentat în Congresul American pe tema eforturilor Rusiei de a destabiliza democrațiile europene. Potrivit…

- Academia Romana face un apel public la politicieni și avertizeaza asupra tendințelor iliberale care amenința și stabilitatea Romaniei. In lumina Centenarului, academicienii spun ca societatea nu trebuie sa se concentreze doar asupra trecutului, ci sa iși evalueze prezentul și sa analizeze proiectele…

- Biletul zilei: In lipsa unei oferte consistente pe fotbal, in conceperea biletului de astazi va intra si un pronostic din baschet. Pariem 2 solist in Milano – CSKA Moscova, disputa din a 16-a runda a Euroligii de baschet. Daca formatia italiana nu reuseste nici in acest sezon sa se apropie…

- FCSB a plecat in Antalya, acolo unde isi va desfasura primul cantonament al iernii. La plecare, pe aeroport, Mihai Stoica a vorbit despre meciurile amicale pe care le va avea vicecampioana Romaniei in Turcia. Nicolae Dica se va duela cu unul dintre cei mai mari antrenori ai lumii, Fabio Capello…

- Un necunoscut a deschis focul sambata seara, pe strada Nikolskaia, aflata la doar 300 de metri de Piata Rosie din centrul capitalei Rusiei, Moscova, potrivit Romania TV.Atacatorul a ranit doua persoane si a disparut, politia fiind acum in cautarea sa. Incidentul a avut loc in jurul orei locale 22.30…

- Președintele Igor Dodon i-a urat omologului sau rus Vladimir Putin „victorie” în alegerile prezidențiale din luna martie, 2018. Cei doi s-au întâlnit marți, la Moscova, cu prilejul unui summit informal al CSI, scrie europalibera.org Tot marți, candidatura lui…

- Un obiect inca neidentificat a fost surprins azi dimineața, in jurul orei 4:30, pe cer. Internauții din Republica Moldova au publicat pe rețelele de socializare imagini cu obiectul luminos intrebindu-se ce este acesta. Același obiect pare a fi surprins și intr-un oraș din vestul Rusiei și in Grecia. …

- "O sa transmitem tuturor ambasadelor si Comisiei Europene materialul tradus pentru ca trebuie sa mai recunoastem un lucru: pana acum nu s-a identificat un articol care sa spuna ca ala in mod special afecteaza independenta justitiei (...) Eu cred ca si presedintele trebuie linistit, mai ales ca vin…

- Premiera in Romania. Directia Sanitar Veterinara Suceava a identificat un porc mistret radioactiv in judet, pe un fond de vanatoare care apartine Romsilva. Animalul era contaminat cu izotopi de Cesiu. Oficialii Romsilva presupun ca provin de la dezastrul nuclear de la Cernobil. Autoritatea…

- 13 noiembrie 2017 - Comportamentul neascultator al Kievului este dovada ca negocierile progreseaza. Intalnirea recenta a Presedintelui Donald Trump cu Presedintele Vladimir Putin a eclipsat o saptamana de evolutii in Ucraina, o tara pe care Rusia si SUA, in mod ironic, au un interes comun sa o pacifice.…

- Aurul din Tezaurul Romaniei, impreuna cu chestiunea Basarabiei, este fara indoiala una din marile rani ale Romaniei in relația sa cu Rusia. In volumul ”Cartea de aur a Centenarului Marii Uniri” istoricul Bogdan Bucur prezinta procesul verbal incheiat la 21 decembrie 1916, intre Romania și…

- „Articolul 65 se modifica și va avea urmatorul cuprins: (1) Inspecția Judiciara este structura cu personalitate juridica in cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, cu sediul in municipiul București", precizeaza amendamentul asumat de ALDE, PSD și Asociația Magistraților din Romania (AMR).…

- Declara doamna Gabriela Dobrota, vicepreședinte PMP Romania și coordonator al filialelor PMP din Oltenia Iata, doamna vicepreședinte, protestele de strada continua, neintrerupt, de un an de zile! Cum de rezista, totuși, Puterea, mai ales ca, in unele situații, numarul protestatarilor s-a ridicat la…

- Romania, Bulgaria, Luxemburg și Spania au fost trimise in fața Curții de Justiție a UE din cauza ca nu au notificat la timp transpunerea integrala in legislația naționala a normelor UE privind gestiunea colectiva a drepturilor de autor și a drepturilor conexe și acordarea de licențe multiteritoriale…

- Lotul 3 al autostrazii Sebes - Turda (A10) va fi inspectat pe 12 decembrie de catre o Comisie a Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Daca aceasta va constata ca au fost finalizate toate lucrarile si acestea sunt in conformitate cu cerintele CNAIR, atunci se va putea…

- The National Interest a decis sa reflecteze despre confruntarea potențiala dintre infanteria americana și cea rusa. În opinia publicației, în aceasta ciocnire armata va învinge armata care se poate lauda nu numai cu flexibilitatea organizaționala, ci și cu „un avantaj semnificativ…

- Masuratori s-au facut si la noi in tara, unde s-au inregistrat cresteri de concentratii de ruteniu 106, in special pe zona Constanta - Bucuresti si Giurgiu - Alexandria. Ruteniu 106 nu exista in natura, dar poate face parte din asa-numitul buchet de izotopi radioactivi, care rezulta din prelucrarea…

- Cum sa interpretam brusca acumulare de atentii la adresa Romaniei, revarsate dinspre resedinta prezidentiala din strada Nicolae Iorga, de la Chisinau? - scrie conferentiarul universitar Razvan Voncu pe blogul sau de pe adevarul.ro.