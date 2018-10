La egalitate cu liderul Ligii a II-a In primul sfert de ora, Sportul a fost mai prezent in ofensiva, iar suturile expediate de Danalache (3) si Mohammed (9) au trecut putin pe langa poarta. Nemarcat in 8 metri, Hlistei a dat emotii in minutul 25 cand a „sters” mingea cu capul pe langa. Cu trecerea timpului, gazdele au echilibrat disputa, iar in minutul 27 au trimis primul sut pe poarta prin Ludusan. Monotonia jocului a fost rupta dintr-o faza fixa in minutul 29. Vasile Pop a fost faultat la 23 de metri pe poarta, tot el a executat impecabil lovitura, peste zid, in dreapta lui Iacob, si portarul ilfovean a scos balonul… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

- Clasament 1.Academica Clinceni 7 6 0 1 22-3 18 2.Sportul Snagov 7 5 2 0 12-3 17 3.Petrolul Ploiesti 7 5 1 1 12-2 16 4.CS Mioveni 7 5 0 2 14-6 15 5.Pandurii Tg Jiu 7 4 2 1 16-8 14 6.AFC UTA 7 4 1 2 10-6 13 7.U Cluj Napoca 6 4 0 2 11-5 12…

