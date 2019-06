Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump, care a luat ceaiul luni cu printul Charles, a spus, intr-un interviu difuzat miercuri dimineata de postul ITV, ca a avut 'o conversatie grozava in legatura cu ceea ce voi numiti schimbarile climatice'. Dialogul, prevazut sa dureze 15 minute, a continuat insa timp de peste o ora si jumatate,…

- Efectele negative ale Brexitului au ajutat New York-ul sa depaseasca Londra, pentru a deveni principalul centru financiar al lumii, arata rezultatele unui studiu realizat de compania Duff & Phelps. Studiul, realizat în rândul a 180 de directori de fonduri de gestionare a activelor, firme…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 580 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Ungaria – 104 locuri de munca: 20 manipulant marfuri pe raft, 10 casier, 10 dulgher, 10 lucrator in constructii, 10 montator structuri pentru constructii, 10 vanzator,…

- Programul Climate Kic reprezinta cel mai mare parteneriat public-privat de inovare din Europa concentrat asupra schimbarilor climatice. Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș este unul dintre partenerii naționali ai acestui program, gazduind astfel workshop-ul introductiv al Sub-programului…

- In perioada 16-22 mai, Cinema Trindade din Porto gazduiește saptamana cinematografiei europene care iși propune sa reflecteze asupra ideii de Europa intre doua date deosebit de importane pentru Uniunea Europeana: 9 mai (Ziua Europei) și 26 mai (alegeri pentru Parlamentul European). Romania va fi reprezentata…

- In Uniunea Europeana s-au nascut 5,075 milioane de bebelusi in 2017, comparativ cu 5,148 milioane in 2016, arata datele publicate ieri de Oficiul European de Statistica (Eurostat), potrivit Agerpres. In 2017, rata totala a fertilitatii in UE (numarul mediu de copii nascuti de o femeie) s-a situat la…