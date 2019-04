Stiri pe aceeasi tema

- O tanara romanca in varsta de 24 de ani, Sorina Gheorghe, a murit intr-un accident cumplit in Anglia. Iubitul ei, Cristian Miculaiciuc, era blocat in trafic de o ora, din cauza tragediei, cand a aflat ca ea este victima.

- O judecatoare a murit intr-un accident cumplit. Mergea, alaturi de un politist, pe o motocicleta cu trei roti.foto O judecatoare de la Curtea de Apel din Constanta a murit dupa ce a fost implicata intr-un grav accident de circulatie. Antalya cu avionul din Baia Mare. Vezi aici oferta Mergea, alaturi…

- Un accident rutier mortal a avut loc sambata dimineata, in zona localitatii Pui, pe soseaua Hateg – Petrosani. O femeie a murit, iar o fetita de sapte ani si un barbat sunt grav raniti.

- Imagini depasire MORTALA: Un barbat de 35 de ani a murit intr-un accident cumplit. Autoturism Audi s-a facut scrum. foto Un barbat de 35 de ani care se afla la volanul unui Audi A8, pe drumul national 1B, pe raza localitatii prahovene Loloiasca s-a angajat intr-o depasire care, in final i-a adus moartea.…

- Un accident grav s-a petrecut in noaptea de marți spre miercuri, pe DN1B, in Loloiasca, judetul Prahova, care s-a soldat cu moartea unui om, dupa ce masina in care se afla a fost izbita de un autoturism aflat intr-o depasire si care apoi a luat foc

- Un șofer a murit dupa ce a intrat pe contrasens, astazi, lovind în plin un autoturism de teren, pe DN2A, în județul Constanța. Alte doua persoane au fost ranite. Potrivit polițiștilor constanțeni, șoferul unui autoturism care mergea pe DN2A, dinspre Hârșova catre Constanța, a pierdut…

- Patru barbati au murit, joi dimineata, intr-un accident produs in localitatea Dobrotesti, judetul Teleorman, dupa ce un autoturism s-a izbit de un copac. Doua dintre victime au fost aruncate din masina, iar celelalte doua erau incarcerate.

- Doua persoane au murit și doua au fost ranite, duminica dimineața, intr-un accident produs pe DN 22, intre localitațile Cagealac și Tașaul, din județul Constanța, polițiștii stabilind ca impactul s-a produs dupa ce un șofer baut a intrat pe cotrasens.Potrivit purtatorului de cuvant al Poliției…