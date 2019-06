Stiri pe aceeasi tema

- Un roman uimeste britanicii cu inteligenta sa. In mai putin de doi ani dupa ce s-a stabilit in Marea Britanie, tanarul de 18 ani a reusit sa intre la prestigioasa Universitate Cambridge, la profilul Inginerie Aerospatiala.

- Ea este una dintre geniile cu care Romania se poate mandri in toata lumea! Cu o inteligența apropiata de cea a lui Albert Einstein, Timeea Petrescu a fost acceptata de curand in Mensa, organizatia oamenilor cu un coeficient de inteligenta foarte ridicat, din care face parte doar 2% din populația lumii!…

- Hazel Wood, din Essex, Marea Britanie, are acum 23 de ani și este urmarita pe un canal pe YouTube si un cont pe Instagram de peste 85.000 de oameni. Ea a reușit in doi ani sa stranga 23.000 de euro, suma care a ajutat-o sa-și ia, anul trecut, un apartament in valoare de 230.000 de euro. Tanara a dezvaluit…

- Anca, in varsta de 34 de ani, mama a doi copii, a fost atacata in plina strada si lovita cu bestialitate de o banda de adolescenti din Doncaster, South Yorkshire. Motivul atacului l-ar fi reprezentat faptul ca „este poloneza”, transmite Daily Mail. Atacul rasial s-a petrecut vineri, dupa ora 23.00.…

- Anca, o tanara romanca care locuiește in Doncaster, a fost atacata cu brutalitate de un grup de adolescenți, chiar in fața locuinței sale din Marea Britanie. Femeia a impartașit pe pagina sa de...