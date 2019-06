Cana ceramica cu capac din mana lui Putin a suscitat semne de intrebare, mai ales ca nu departe de liderul rus statea presedintele american Donald Trump, fotografiat in timp ce servea dintr-un pahar. TASS scrie ca Trump a baut vin rosu, in timp ce RIA Novosti sustine ca liderul de la Casa Alba avea Coca-Cola in pahar.

Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a explicat ca seful statului rus 'bea in mod constant ceai' din aceasta cana alba, potrivit RIA Novosti. El a adaugat ca nu este prima reuniune internationala cand presedintele Putin isi aduce cu el cana termos.

Desi…