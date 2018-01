La Davos, Macron propune un nou contract mondial

Stiri pe aceeasi tema

- Un risc neglijat adesea cu privire la Brexit este ca el ar putea provoca o noua criza bancara transatlantica, poate mai rea decat de cea din 2008 si 2009. Criza ar putea fi generata din nou de dereglementarea financiara din SUA si Marea Britanie, iar Brexitul ar putea fi declansatorul ei, potrivit Handelsblatt…

- Președintele francez a precizat ca “exista intotdeauna un risc” in legatura cu consultarile populare ca referendumul organizat de Marea Britanie in 2016, atunci cand cetațenii trebuie sa raspunda doar cu “Da” sau “Nu” in contexte foarte complicate. Intrebat daca un referendum de ieșire sau de ramanere…

- Ministrul britanic de Externe Boris Johnson, unul dintre cei mai ferventi militanti pentru iesirea tarii sale din Uniunea Europeana, a propus construirea unui pod de 35 de kilometri peste Canalul Manecii care sa lege Marea Britanie de Franta.

- Ghizii montani din Alpi avertizeaza ca atunci cand zapada se topește in aceasta primavara, ar putea gasi cadavrele unor migranți care au incercat sa faca trecerea terestra din Italia in Franța, scrie CNN. Inasprirea controalelor de frontiera dintre Franța și Italia in ultimii ani i-a determinat pe unii…

- Papa argentinian a fost primit de Erdogan in timpul calatoriei sale in Turcia, in noiembrie 2014, insa, potrivit presei italiene, cea mai recenta vizita a unui presedinte turc la Vatican dateaza tocmai din 1959, cand Celal Bayar a fost primit de Ioan al XXIII-lea. Discutiile dintre Papa…

- Argentinianul Lionel Messi, starul echipei FC Barcelona, a marcat duminica seara cel de-al 366-lea sau gol in prima liga spaniola de fotbal, depasind cu aceasta ocazie recordul legendarului atacant german Gerd Muller, informeaza presa sportiva internationala.Muller, autorul a 365 de goluri…

- Sefa diplomatiei UE, Federica Mogherini, a declarat joi ca acordul nuclear cu Iranul 'functioneaza', in contextul in care presedintele american Donald Trump urmeaza sa decida in curand daca va prelungi sau nu suspendarea sanctiunilor impotriva Teheranului, relateaza AFP si Reuters. …

- Presedintele francez Emmanuel Macron a pledat luni la Xian pentru o vasta alianta intre Franta, Europa si China, in special cu privire la clima si proiectul Beijingului "Noi drumuri ale matasii", angajandu-se sa revina in China "cel putin o data pe an", relateaza AFP, preluata de…

- "Deriva liberticida a regimului Erdogan, ocuparea Ciprului, pozitia geografica a Turciei: pentru toate aceste motive, Franta trebuie sa ceara oprirea definitiva a procesului de aderare a Turciei la UE!", a notat lidera Frontului National francez intr-o postare pe contul sau de Twitter, semnata "MLP".Aparatorii…

- Rolul președintelui Klaus Iohannis, ca reprezentant legitim al țarii peste hotare, este decisiv nu numai in politica de parteneriate, alianțe, angajamente, proiecte regionale, europene, euro-atlantice, dar și in ceea ce privește imaginea și forța proiectului de țara pe care Romania il propune și il…

- A trecut aproape un an de cand Donald Trump a fost investit in functie, iar Germania inca mai dezbate ce anume, mai exact, inseamna administratia lui pentru Europa. Este dl Trump doar o sincopa in sistemul politic american sau indiciul unei boli cronice? Va mai fi vreodata la fel relatia transatlantica…

- Rusia și Occidentul au terminat anul 2017 într-o atmosfera foarte tensionata: acordurile de la Minsk privind reglementarea situației în Donbas nu sunt îndeplinite, Rusia continua sa ocupe Crimeea și se afla sub sancțiuni. Totodata, despre intervenția Moscovei în viața politica…

- Energia electrica vanduta angro in Romania, cea mai mare scumpire din toata Europa. Preturile sunt mai mari decat in Franta sau Germania In al treilea trimestru al acestui an, Romania a inregistrat cea mai mare crestere a pretului angro al energiei electrice, potrivit datelor Comisiei Europene. Pretul…

- In conditiile in care in prezent se situeaza pe locul 7 in topul marilor economii ale lumii, India va urca pana pe locul cinci in anul 2018 pentru ca in 2032 sa ajunga pe pozitia a treia, afirma CEBR. Ascensiunea Indiei face parte dintr-o tendinta mai larga care, in urmatorii 15 ani, ar urma…

- In patru din cele mai importante campionate din Europa lupta la titlul este aproape incheiata, inca de la jumatatea sezonului. In Spania, Anglia, Franța și Germania echipele de pe primul loc au un avans considerabil fața de urmaritoare și cu greu mai pot scapa titlul de campioana. Doar in Serie A lupta…

- Danemarca a furnizat 68% din brazii de Craciun pentru statele membre UE, in timp ce 36% din lumanarile de Craciun au venit din Polonia, conform Agerpres. Germania a fost principalul furnizor de bomboane de ciocolata si trenulete de jucarie, in timp ce Franta a fost principalul furnizor de vin si curcani.…

- Date fiind problemele Angelei Merkel, Macron preia rolul de lider al Uniunii si lanseaza o viziune a lumii diferita de cea americana. Donald Trump a fost convins ca nu trebuie sa se masoare cu nimeni. Si desigur, in niciun caz cu liderul de 39 ani al unei tari a carei economie este aproape de opt ori…

- Un barbat din Austria imbracat in Moș Craciun obligat sa-și dea jos barba pentru ca incalca legea privind purtarea valului islamic, ținuta tradiționala a femeilor musulmane, scrie Daily Mail. Barbatul care s-a imbracat in Moș Nicolae și mergea spre o școala a fost oprit de poliție in trafic. Un ofițer…

- Ministrii de externe ale tarilor europene au respins cu fermitate apelul prim-ministrului israelian, Benjamin Netanyahu, de a urma exemplul lui Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului, noteaza The Guardian. In prima sa vizita la Bruxelles in ultimii 22 de ani, premierul…

- Ierusalimul este capitala Israelului de 3.000 de ani. Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, ramane ferm pe pozitia sa, in timp ce in toata lumea musulmanii continua protestele impotriva deciziei lui Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului. Sosit la Paris la reuniunea…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat ca reacția Europei la decizia președintelui american Donald Trump de a recunoaște Ierusalimul drept capitala a Israelului este una ipocrita și dezvaluie "duble standarde", informeaza duminica dpa, potrivit Agerpres.ro.

- Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat miercuri seara decizia de a considera orasul Ierusalim drept capitala Israelului. Anuntul, o premiera in ultimii douazeci de ani in politica americana din zona, a nascut vii controverse. Daca Israelul a salutat anuntul imediat, liderii tarilor din regiune au…

- Statele din Orientul Mijlociu au condamnat recunoasterea de catre SUA a Ierusalimului drept capitala Israelului ca fiind o miscare periculoasa intr-o regiune instabila, iar palestinienii au declarat ca Washingtonul isi abandoneaza rolul de mediator, noteaza Reuters, preluata de Agerpres. Aliaţi…

- Mai multe tari europene au criticat miercuri seara decizia presedintelui Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, apreciind ca statutul acestui oras trebuie sa fie stabilit in cadrul procesului de pace din Orientul Mijlociu, informeaza agentiile internationale de presa.…

- "Da, voi candida pentru functia de presedinte al Federatiei Ruse", a declarat Vladimir Putin. Rusia va organiza alegeri prezidentiale pe 18 martie 2018. Vladimir Putin a exercitat doua mandate de presedinte al Rusiei in perioada 2000–2008, dupa care a fost prim-ministru, in intervalul…

- Secretarul de stat al SUA, Rex Tillerson, incepe luni un turneu european de cinci zile, care va include Bruxellesul (Belgia), Viena (Austria) și Parisul (Franța), pe fondul zvonurilor legate de o posibila demitere a sa de catre președintele Donald Trump, informeaza EFE. Aceasta ar fi a șaptea…

- Presedintele american Donald Trump a încercat sa puna capat zvonurilor persistente privind o plecare iminenta de la conducerea Departamentului de Stat a lui Rex Tillerson, acordându-i un sprijin minimal dupa ce a alimentat el însusi îndoielile privind soarta sefului diplomatiei,…

- "Daca acordul ar fi sa esueze, acest lucru ar fi un semnal devastator in directia unei curse a inarmarii in regiune si in intreaga lume", a declarat Gabriel, inainte de plecarea sa la Washington. "Cel mai recent test nuclear al Coreei de Nord arata potentialul de escaladare care este inerent in cazul…

- Marea Britanie va fi exclusa din Agentia Europeana pentru Aparare si din Europol dupa Brexit, afirma negociatorul-sef al UE, Michel Barnier, acuzand Londra de lipsa de solidaritate si subliniind ca oficialilor britanici nu li se va mai permite sa participe la reuniunile in domeniul apararii.…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson a susținut marți o conferința de presa despre relația SUA-Europa. Declarațiile vin la o zi dupa ce Departamentul de Stat american a transmis un avertisment foarte dur Romaniei, cerand Parlamentului de la București sa respinga proiectul privind modificarile la…

- Institutul Oncologic ”Ion Chiricuța" din Cluj-Napoca a primit denumirea de ”Clinical Cancer Center” din partea instituției de profil europene, Organisation of European Cancer Istitutes (OECI). Evenimentul reprezinta o premiera pentru România…

- "Trebuie sa acordam Partidului Social-Democrat sansa de a reanaliza pozitia", a declarat Peter Altmaier, seful de cabinet al Angelei Merkel. Formatiunile politice germane trebuie sa continue negocierile pentru formarea unei coalitii guvernamentale, in scopul mentinerii imaginii Germaniei…

- 'Mai mult din 98% din teritoriu este deja sub controlul trupelor guvernamentale din Siria. Mai exista inca focare de rezistența, dar acestea dispar rapid in urma atacurilor forțelor noastre aeriene și ale aliaților sirieni", a spus Putin.Zeman, unul din puținii lideri europeni care nu iși…

- Criza de rezultate pe care o traverseaza Real Madrid in campionatul Spaniei, unde ocupa locul 3 dupa 12 etape, avand 10 puncte mai puțin decat liderul și marele rival Barcelona, se explica și prin forma precara a celor doi atacanți: portughezul Cristiano Ronaldo (32 de ani) și francezul Karim Benzema…

- Treizeci de artiști plastici din opt țari, nume cunoscute ale picturii naive din Europa și nu numai, expun pe simezele Salii Clio a Muzeului de Arta din Arad, in cadrul Expoziției internaționale de pictura naiva, vernisata vineri. "La o suta de ani de la descoperirea lui Rousseau Vameșul,…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a afirmat sambata la Ploiești ca din analizele interne realizate pana in prezent creșterea prețului oualor ar fi generata doar de problemele existente la nivel european, el invocand in acest sens scandalul oualor contaminate cu Fipronil. "Acum este…

- "Ma surprinde faptul ca nimeni nu se indigneaza pentru faptul ca bancile din Romania, companii multinationale, raporteaza pierderi sau profit zero de ani de zile, se extind ca activitate, au niste sedii foarte luxoase, un parc auto absolut spectaculos, fac team-buildinguri in statiuni dintre cele…

- Europa este in alerta, dupa un accident nuclear ce ar fi avut loc in Rusia sau Kazahstan, dar nu a fost declarat de autoritatile din cele 2 state. Franța sugereaza ca eliberarea reziduurilor nucleare din Munții Urali, de acum 2 luni, nu pun in pericol sanatatea oamenilor.

- Oriunde se duce, lumea se oprește și se uita la el cu gura cascata. De fapt nu la el, ci la obiectul pe care-l poarta cu el. Silviu Purcaru canta la un instrument muzical neobișnuit, unul dintre cele mai ciudate din lume. L-am intalnit pe Silviu zilele trecute la Piața Romana. Mergeam grabita și cufundata-n…

- Sorin Drapanotis, reprezentantul lui Sebastian Mailat, a acceptat sa ofere o scurta declarație legata de jucatorul sau, care e in conflict cu cei de la ACS Poli Timișoara. "Acum ma imbarc in avion, dar va voi raspunde foarte repede la intrebarile legate de acest caz. Da, am depus memoriu și așteptam…

- Summitul de la Paris din decembrie, pe care Franta il organizeaza la doi ani de la incheierea Acordului de la Paris privind modificarile climatice, va reuni 2.000 de participanti, insa, "pentru moment", printre invitati nu se afla si presedintele american Donald Trump, a anuntat marti Palatul Elysee.…

- Trudeau si-a rupt deschis camasa pentru a dezvalui un tricou cu Superman pentru reporteri. El s-a dinstrat de Halloween alaturi de sotia si copiii sai prin Rideau Hall din Ottawa. Nu este prima data cand Trudeau se distreaza copios de Halloween-ul, in primul an de mandat el s-a…

- Decizie fara precedent in ancheta privind implicarea Rusiei in campania prezidențiala din Statele Unite. Fostul șef al campaniei lui Donald Trump, Paul Manafort, a fost inculpat de complot impotriva SUA. El a mers la sediul FBI, dupa ce a fost somat sa se predea autoritaților federale, in cadrul acestei…

- Aceasta hotarare a fost data de instanța din Rennes, Franța. Monumentul, dominat de o cruce mare, ar incalca regulile privind suprimarea simbolurilor religioase. O decizie de guvernamant a aratat ieri ca Franța ramane expusa accesului febril la secularismul administrativ.

- Reportajul o are in prim plan pe șefa DNA, Laura Codruța Kovesi. Aceasta este descrisa drept ”eroina unui popor și coșmarul politicienilor corupți”. ”La 34 de ani, e eroina unui popor și coșmarul politicienilor corupți. De cand și-a preluat mandatul, mii de anchete au…