Secția de procurori din Consiliul Superior al Magistraturii se pregatește sa puna un interimar la DIICOT, in urma demisiei lui Felix Banila, la cererea lui Klaus Iohannis și la insistențele ministrului revocat al justiției Ana Birchall. Procurorii din CSM fac un fel de brain storming pentru a gasi omul potrivit sa conduca DIICOT. Surse bine The post La CSM se fac jocurile pentru preluarea șefiei DIICOT appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .