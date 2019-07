Stiri pe aceeasi tema

- La doua zile dupa jaful bancar de la filiala Moldova Agroindbank, poliția a venit cu detalii despre furt. In urma investigațiilor efectuate de Inspectoratul General al Poliției, pana in prezent s-a stabilit ca, in noaptea de 5 spre 6 iulie 2019, din filiala numarul 5 a BC

- Imagini incredibile filmate de politistii locali intr-un bloc din Satu Mare. Oamenii legii au descoperit in apartamentul unui barbat un cal. „Polițiștii locali din Satu Mare au fost solicitați in...

- O bubuitura a distrus nu doar linistea locuitorilor unui cartier din Bucuresti, ci si o parte a sediului unei filiale bancare aflate pe Bulevardul Theodor Pallady. Oamenii legii – alertati de locatarii treziti din somn de zgomotul puternic – cauta inca sa dea de urma autorului sau a autorilor furtului…

- O crima șocanta a tulburat intreaga comunitate din Chicago (SUA). Marlen Ochoa Lopez, o tanara in varsta de 19 ani, gravida, a fost gasita moarta, miercurea trecuta, aruncata intr-o ghena de gunoi din oraș. Marlen Ochoa Lopez fusese vazuta ultima oara pe data de 23 aprilie. Oamenii legii au fost șocați…

- Zeci de familii din cartierul ploiestean ”9 Mai” acuza ca sunt la un pas sa ramana fara apa calda si caldura din cauza administratorului asociatiei de proprietari care a fugit cu banii de intretinere.

- 25 de elevi care frecventeaza cursurile unor scoli de pe raza municipiului Galati au fost „vizitati” la propriile locuinte de politistii locali. Oamenii legii au raspuns astfel la solicitarea unitatilor de invatamant, in conditiile in care respectivii minori inregistrau un numar important de absente.

- Politia nord-irlandeza a anuntat, sambata, arestarea a doi barbati cu varste de 18, respectiv 19 ani, in cadrul anchetei care vizeaza moartea jurnalistei Lyra McKee (foto), 29 de ani, impuscata in noaptea de joi spre vineri la Londonderry, scrie AFP....