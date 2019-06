Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) a decis sa nu faca alianța nici cu PDM dar nici cu blocul ACUM și sa declanșeze alegeri anticipate, decizie adoptata de consiliul Republican al PSRM, potrivit site-ului Deschide.md. Pe de alta parte, blocul ACUM a invitat pentru ultima data Partidul…

- „Ma angajaez in fața poporului Republicii Moldova sa nu particip la crearea unei coaliții formale sau informale cu Partidul Democrat, Partidul Socialiștilor, Partidul Șor, Partidul Nostru și alte formațiuni prooligarhice și antieuropene in caz daca acestea intra in Parlament. Sunt profund conștient…

- Asa-zisa sedinta speciala a Parlamentului, convocata ieri de deputatii blocului ACUM, a fost doar un bun prilej pentru ca unii dintre acestia sa-si faca selfie în Parlament. Deputatul PPDA Chiril Motpan, dar si câteva colege de-ale sale, au fost surprinsi pozând si…

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, s-a adresat miercuri Curții Constituționale ca sa explice de când încep cele trei luni în care Parlamentul trebuie sa își înceapa activitatea și sa învesteasca Guvernul - de la 9 martie, când au fost validate mandatele…

- CHIȘINAU, 16 mai – Sputnik. Au trecut aproape trei luni de la alegerile parlamentare, de doua luni se tot taraganeaza ședința de constituire a organului legislativ, însa deocamdata nu este deloc clar care va fi soarta de mai departe a acestuia. Opiniile experților și politicienilor…

- CHIȘINAU, 15 mai – Sputnik. Președintele Republicii Moldova nu poate înainta un candidat la funcția de premier în lipsa organelor de conducere ale Parlamentului. Imposibilitatea întrunirii Parlamentului din cauza lipsei organului care-l convoaca presupune imposibilitatea președintelui…

- "Pana in 7 mai, PSD va avea doua nominalizari - si la Camera si la Senat - pentru functia de judecator la CCR", a afirmat Iordache la Realitatea TV. Intrebat daca i s-a propus sa fie judecator la Curtea Constitutionala, Iordache a spus: "Nu. Sursele nu functioneaza". "Foarte corect…

- CHIȘINAU, 23 apr – Sputnik. Reprezentanții grupului de lucru ai Blocului ACUM, cu 26 de mandate în Parlament, sunt disponibili sa se întâlneasca cu deputații fracțiunii PSRM, cu 35 de mandate, pe data de 24 aprilie, ora 11.00, în sediul Parlamentului Republicii Moldova,…