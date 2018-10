Stiri pe aceeasi tema

- Cursa aeriana Chisinau – Minsk a fost lansata astazi, 30 octombrie, si va fi operata de catre compania „Belavia” din Belarus, de cinci ori pe saptamana, iar zborul va dura o ora si jumatate. Cu respectiva cursa, premierul Pavel Filip a zburat intr-o vizita de lucru spre Minsk, transmite IPN cu referire…

- Primele autobuze electrice de transport public in comun vor circula de anul viitor in municipiul Suceava, pe traseele gestionate de TPL.„La licitatia pentru achizitionarea a cinci autobuze electrice din fonduri elvetiene au fost depuse doua oferte, din partea Anadolu Rom SRL si GD Bus ...

- Un Muzeu național de istorie a evreilor va fi deschis la Chișinau, iar legislația naționala privind combaterea antisemitismului, intoleranței și xenofobiei va fi perfecționata. Asupra acestor lucruri au convenit prim-ministrul Pavel Filip și Ronald Lauder, președintele Congresului Mondial Evreiesc (WJC)

- Producatorul chinez de autobuze electrice ZTE doreste sa deschida o fabrica de asamblare in Republica Moldova. Intentia a fost comunicata de reprezentantii companiei la intalnirea cu primul ministru Pavel Filip, transmite IPN cu referire la un comunicat de presa al Guvernului.

- Incepand cu 3 octombrie 2018, municipiile reședința de județ, precum și municipiul București vor putea solicita fonduri și achiziționa, prin intermediul unui program de finanțare nerambursabila, mijloace de transport in comun mai puțin poluante. Scopul final al programului il reprezinta imbunatațirea…

- In ultimii ani, autoritațile din Cluj-Napoca a facut investiții majore din fonduri europene in tot ceea ce inseamna transport public. Modernizarea liniilor de tramvai care strabat orașul din inima Transilvaniei era necesara nu doar din motive de eficiența a traficului, ci și din cauza poluarii sonore…

- Primaria din Alexandra vrea sa fie primul oras din tara al carui transport in comun sa fie format exclusiv din din autobuze electrice, urmand sa cumpere 10 vehicule de acest tip, totul cu fonduri europene, spune viceprimarul orasului. Alexandria ar fi astfel al doilea oras din Romania dupa Cluj-Napoca…

- Timisoara va avea, in curand, servicii superioare in transportul in comun. In urma demersurilor municipalitatii timisorene, de la... The post Autobuze electrice si tramvaie noi, in transportul public din Timisoara appeared first on Renasterea banateana .