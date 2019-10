La Chișinău a demarat sărbătoarea Ziua Națională a Vinului Startul sarbatorii a fost dat sambata, 5 octombrie, la ora 11.00, in Piața Marii Adunari Naționale. La cea de-a XVIII-a ediție un numar record de vinificatori – 70 de companii vinicole din cele 4 regiuni cu Indicație Geografica Protejata, și-au expus produsele. La deschiderea evenimentului, cei mai buni vinificatori din tara s-au invrednicit de premii. © Sputnik / Miroslav Rotari Ziua Naționala a Vinului – ce surprize a pregatit ediția a XVIII-a Ziua Naționala a Vinului – Surprizele din acest an In acest an, evenimentul va fi marcat intr-un spațiu mult mai extins, de aproximativ… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

