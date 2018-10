Stiri pe aceeasi tema

- La Chișinau a fost deschis primul centru de sterilizare a maidanezilor / Dupa ce vor fi prinși și duși la azil, animalele vor fi consultate de medicul veterinar, iar ulterior vor fi supuse procedurii de sterilizare. Pe durata recuperarii, maidanezii urmeaza sa fie adapostiți, hraniți și vor beneficia…

- Romanii fac din ce in ce mai multe excese si devin, fara sa stie, dependenti de aproape orice. De la alcool, droguri sau tehnologie, pana la o parte din ingredientele alimentare. Putin sunt cei care constientizeaza dependentele, iar si mai putini sunt cei care ajung intr-un centru specializat pentru…

- Schaeffler Romania marcheaza un nou pas important in dezvoltarea activitatilor de Research & Development (R&D), prin punerea pietrei de temelie pentru unul dintre cele mai moderne centre de testare din tara.

- Artistul roman George Bodocan, cunoscut in lumea artistica sub numele de Bodo, care traieste si creeaza in Franta de 10 ani, a cumparat o scoala veche intr-un sat din sudul tarii si a transformat-o intr-un centru international de arta.

- Primul centru de sterilizare a maidanezilor va fi gata in cel mult o luna. Acesta este construit la periferia orasului. Lucrarile au inceput la sfarsitul primaverii, iar in prezent muncitorii instaleaza custile in care vor fi adapostite animalele.

- La Chisinau va fi deschis un centru de sterilizare maidanezilor, iar, dupa caz, de eutanasie. Actualmente au loc lucrarile de amenajare a volierelor. Informatia a fost comunicata de catre primarul interimar, Ruslan Codreanu, la sedinta operativa de la Primarie, transmite IPN.

- Ford are fabrica la Craiova, dar a investit imens in Ungaria! Concernul american Ford a deschis un nou centru regional de prestari servicii la Budapesta. Peter Szijjarto, ministrul ungar al afacerilor externe si al comertului exterior a accentuat cu ocazia festivitatii de inaugurare ca noul stabiliment…

- Accident in sectorul Centru al Capitalei. Un barbat aflat la volanul unui microbuz a lovit o femeie chiar pe trecerea de pietoni. Secventele video surprinse dupa producerea impactului au fost filmate de un alt conducator auto care se afla in trafic.