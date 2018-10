Stiri pe aceeasi tema

- La saptamanala conferinta de presa a PSD Dambovita, ce a avut loc luni, 22 octombrie , au fost prezenti primarul municipiului Targoviște, Cristian Stan, președinte PSD Targoviște, Ionut Savoiu, administratorul public al judetului si nu in ultimul rand senatorul Titus Corlatean. In prima parte a interventiei,…

- Gabriel Danuț Sandu, primar al comunei Voinești, vicepreședinte al PSD Dambovița și unul din cei mai puternici lideri social democrați Post-ul Gabriel Danuț Sandu, primul primar din județ care ii ia apararea lui Adrian Țuțuianu apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Seria inregistrarilor cu Adrian Țuțuianu continua. Pare ca undeva exista o intreaga baza de date a carui personaj principal este Post-ul Țuțuianu, filmat cand le spunea primarilor cum cheama la raport poliția! Reacția IPJ Dambovița apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Romania TV a prezentat, in aceasta seara, fragmente dintr-o inregistrare de la o ședința a organizației PSD Dambovița din data Post-ul Adrian Țuțuianu, inregistrat intr-o ședința de partid in care il critica pe Dragnea și numește guvernul ”o tragedie” apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Președintele PSD Dambovița, Adrian Țuțuianu a anuțat pe pagina sa de facebook ca va cere excluderea din partid a deputatului Post-ul Schimb de replici la Antena 3 intre Țuțuianu și Radulescu! Se vor cere excluderi, demisii și daune in instanța apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Acuzație directa a deputatului argeșean, Catalin Radulescu, zis și Mitraliera, la adresa liderului PSD Dambovița, Adrian Țuțuianu. „Cum sa puneți pe Post-ul Țuțuianu atacat cu SRI: „A permis sistem de inregistrare SRI in sediul PSD” apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Alexandru Oprea, fost secretar general al PSD Dambovița și fost președinte CJD, ii contrazice, atat pe Adrian Țuțuianu cat și Post-ul Prima opoziție in PSD Dambovița – Oprea spune ca Țuțuianu nu a avut mandat pentru scrisoare apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- ''Demersul public asumat de presedintele Adrian Tutuianu a fost, anterior, suspus dezbaterii in Biroul Permanent Judetean si Comitetului Executiv Judetean, acolo unde cvasitotalitatea membrilor a fost de acord cu aceasta conduita de urmat. A fost, asadar, un mandat pe deplin intarit, din partea organizatiei…