La Centrul de Limbi Străine Belle Languages din Ploieşti – semne bune pentru anul abia început Luiza Radulescu Pintilie Pastrand traditia ca in perioada trecerii dintr-un an in altul sa aseze intr-un bilant ceea ce a fost realizat si poate constitui semne bune pentru continuitate, conducerea Centrului de Limbi Straine Belle Languages din Ploiesti poate avea multumirea de a fi pasit cu dreptul in 2019. Privind retrospectiv, incepand din luna septembrie 2018, au existat cateva momente care au certificat o data in plus statutul onorant pe care si l-a adjudecat, in cei sase ani de existenta, sub semnul excelentei, acest centru, ceea ce ii confera noi deschideri la nivel educational si partenerial.… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

