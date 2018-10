Stiri pe aceeasi tema

- Școala este pentru mulți elevi de la orașe un adevarat chin. Sunt obligați sa invețe in clase supraaglomerate și, in multe cazuri, in trei schimburi. In aceste condiții, se plang parinții, tinerii nu au nicio șansa sa fie atenți la ore.

- Un baiat de 12 ani, din statul american Iowa, acuzat ca a intrat in sala de clasa cu un pistol și a tras in direcția invațatoarei sale, a fost arestat de autoritați, scrie BBC News. Norocul cadrului didactic a fost ca baiatul nu a tras piedica pistolului și astfel arma, care era incarcata cu gloanțe…

- Dezvoltarea abilitatilor de comunicare si cresterea nivelului de constientizare privind importanta participarii active la viata democratica a Uniunii Europene au fost principalele beneficii ale participantilor la Scoala de vara "Tinerii si democratia". Evenimentul a fost organizat de Centrele Europe…

- Prima editie a Scolii de vara de Stiinta si Tehnologie pentru elevi si profesori, organizata de Universitatea din Bucuresti (UB), incepe luni pe Platforma de la Magurele. Scoala de vara...

- Consiliul Județean Ilfov (CJI) anunța ca, in perioada 27 august – 3 septembrie 2018, 70 de profesori și elevi de liceu vor participa la prima ediție a Școlii de vara, Știința și Tehnologie, la Magurele. Școala de vara are doua secțiuni. Prima este dedicata elevilor de liceu și ii implica in prelegeri,…

- Prefectul judetului Constanta, Dumitru Jeaca a primit astazi vizita protocolara a unei delegatii militare italiene condusa de comandantul navei ndash; scoala Palinuro, cpt. cdr. Giuseppe Valentini si de atasatul militar al Ambasadei Republicii Italia la Bucuresti, col. Andrea Tiveron.Potrivitr reprezentantilro…

- Nava scoala Palinuro a Marinei Militare din Italia va acosta luni, 13 august, in portul din Constanta, ea putand fi vizitata de catre pasionatii de navigatie cu panze, informeaza un comunicat de presa transmis, vineri, de catre Ambasada Italiei la Bucuresti citat de Agerpres.ro Nava Palinuro este implicata…

- La 81 de ani, unul dintre cei mai iubiți actori ai Romaniei, Mitica Popescu, duce o viața modesta și discreta. Refuza invitațiile la evenimente, interviurile și sesiunile de autografe. Prefera sa-și petreaca timpul liber facand plimbari lungi prin cartier sau alege sa stea la o șueta cu prietenii de-o…