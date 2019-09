Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit proiectului, muzeul are sediul in Calea Victoriei nr. 218. Finantarea va fi asigurata de la bugetul de stat, prin bugetul Institutului National pentru Studierea Holocaustului din Romania 'Elie Wiesel', din venituri proprii, donatii si sponsorizari. Muzeul are ca scop prezentarea si promovarea…

- Zeci de piloți profesioniști vor participa la cea de-a șaptea etapa a Campionatului Național de Viteza in Coasta ce se va desfașura in perioada 31 august-1 septembrie la Ranca. Iubitorii de cai putere și adrenalina iși vor pregati motoarele puternice și le vor tura la maxim pe serpentinele…

- Teatrul Dramatic „Fani Tardini” Galati anunta deschiderea stagiunii 2019/2020 pe 1 septembrie 2019 cu spectacolul „Visul unei nopti de vara”, de William Shakespeare, in regia lui Eugen Gyemant.

- Daca nu aveti posibilitatea sa ajungeti la protestele organizate astazi in Piata Unirii din Iasi, dar doriti sa aflati in fiecare minut ce se intampla, intrati AICI Imaginile sunt difuzate in direct prin sistemul webcam Hotel Unirea

- Finalul lunii august si inceputul lui septembrie aduce la Timisoara inaugurarea Iulius Town. Ocazie cu care „orasul din oras”, va fi sarbatorit timp de trei zile, cu evenimente speciale, care includ o intrare in Cartea Recordurilor, concerte Smiley și Fely, in timp ce Gașca Zurli va da tonul distracției…

- Cel mai asteptat eveniment dedicat filmului din Calarasi, Tenaris Cinelatino se incheie joi seara, la sala Barbu Stirbei . Evenimentul organizat de TenarisSilcotub invita cinefilii la descoperirea unor experiente culturale unice, toate cu acces gratuit pentru intregul public.

- Cel mai asteptat eveniment dedicat filmului din Calarasi, Tenaris Cinelatino, a revenit cu sapte proiectii a unor filme de succes din 5 tari . Evenimentul organizat de TenarisSilcotub invita cinefilii, gratuit, la descoperirea unor experiente culturale unice, toate cu acces gratuit pentru intregul public.

- Discovery vrea sa implementeze in Romania postul de televiziune Eurosport 4K, susține Andrey Stoychev, vicepreședintele companiei in Europa Centrala și de Est. „In 2019, vom continua sa ne dezvoltam oferta prin noi produse, cum ar fi Eurosport 4K, un produs digital pentru canalele cu conținut factual,…