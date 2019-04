Stiri pe aceeasi tema

- La data de 13 martie a.c., politisti din cadrul Serviciului Rutier Gorj au depistat in trafic un prahovean de 35 de ani, din comuna Ceptura, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Luncilor, din municipiul Targu Jiu, avand dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice suspendat. In…

- La data de 4 martie a.c., politisti din cadrul Poliției Orașului Novaci au identificat in trafic un minor, de 11 ani, din comuna Polovragi, in timp ce conducea o autoutilitara, pe raza comunei, fara a poseda permis de conducere. Din verificarile efectuate s-a stabilit ca autoutilitara i-ar…

- Renuntati la ideea de a conduce autovehicule daca nu aveti acest drept sau daca ati consumat alcool! Renuntati si la speranta ca nu o sa fiti prinsi, transmit reprezentantii IPJ Maramures. Politistii sunt prezenti zilnic pe drumurile publice din judet si sansele sa fiti depistati sunt foarte mari! Iar…

- La data de 19 februarie, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Dej au reținut pentru 24 de ore un barbat, pentru comiterea infracțiunii de conducere a unui vehicul pe drumurile publice fara permis. Ulterior, barbatul a fost arestat preventiv de catre magistrați. In fapt, sambata, 16 februarie,…

- Un tanar, de 32 de ani, din municipiul Urziceni, este anchetat de politisti, dupa ce a fost prins baut la volan.Pe 14 februarie, politistii rutieri au depistat un barbat de 32 de ani, din municipiul Urziceni, care conducea un autoturism pe raza localitatii Moldoveni, desi a consumat anterior bauturi…

- Siguranta participantilor la traficul rutier si protejarea populatiei impotriva unor acte de comert ilicit au fost principalele linii de actiune pentru politistii din Sighetu Marmatiei si cei din Targu Lapus in cursul zilei de ieri, 14 februarie. Pe drumurile publice care tranziteaza municipiul Sighetu…

- In cursul anului trecut, conducatorii auto care au circulat pe drumurile din Maramures au comis peste 1000 de fapte penale si aproape 38.000 contraventii. Actiunile desfasurate de politistii maramureseni au vizat asigurarea unui climat de disciplina si siguranta rutiera pe drumurile publice din judet.…

- Mare atentie soferi. S-a schimbat legislatia rutiera privind circulația pe drumurile publice. Potrivit unei informari a Politiei Teleorman, din acest an orice medic este autorizat sa trimita șoferii la o examinare medicala, in cazul in care observa o problema de sanatate care nu permite deținerea permisului…