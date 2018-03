Stiri pe aceeasi tema

- Vanzarile de peste si de produse din peste vor creste in perioada sarbatorilor de Buna Vestire si de Florii cand ortodocsii, aflati in Postul Mare, au dezlegare la peste. Protectia Consumatorilor ofera cateva sfaturi pentru a cumpara in siguranta pestele proaspat.

- Paul Anghel, directorul general al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, ofera sfaturi utile consumatorilor care vor sa consume peste in perioada premergatoare Sarbatorii Bunei Vestiri si a Floriilor.Avand in vedere consumul traditional de peste cu ocazia acestor sarbatori, va sfatuiesc…

- De curand au fost promulgate modificari ale Legii nr. 145/2014. Acestea se refera, in cea mai mare parte, la eliminarea samsarilor din piețe și favorizarea micilor fermieri. Conform noilor prevederi eticheta produsului trebuie confecționata dintr-un material scris, imprimat, inscris…

- SC Roumasport, in calitate de unic importator si distribuitor al produselor Decathlon, a notificat Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), respectiv Directiile Regionale si Judetene ANPC, cu privire la retragerea voluntara de pe piata a unor produse neconforme.

- Inspectorii Direcției de Sanatate Publica (DSP) Alba incep zilele urmatoare o serie de controale tematice premergatoare Sarbatorilor Pascale, in vederea protejarii sanatații populației. Acțiunile de control urmaresc respectarea condițiilor igienico-sanitare privind comercializarea produselor alimentare…

- Ne aflam la inceputul unui nou sezon de lucrari in pomicultura si viticultura. Cea mai importanta lucrare din aceasta perioada este cea de completare din livezi si plantatii pomicole. „Datorita programelor de finantare si a masurilor din PNDR destinate viticulturii si pomiculturii,…

- Tork este o marca arhicunoscuta de produse de igiena din intreaga lume, ocupand locul 1 in Marea Britanie. Calitatea produselor precum si pretul accesibil al acestora, fac brandul sa fie iubit de utilizatorii sai. In categoria produse Tork veti putea alege lucrul mult dorit de dumneavoastra. Igiena…

- Directorul general al ANPC Paul Anghel avertizeaza consumatorii sa citeasca foarte atent etichetele produselor de post, precizand ca in anii anteriori comisarii au gasit la vanzare marfuri prezentate ca facand parte din aceasta categorie, dar care contineau oua, zer pudra, frisca sau alte ingrediente.

- Eurodeputatul ceh Olga Sehnalova a prezentat recent un raport in Parlamentul European in care saluta initiativa anuntata de Comisia Europeana privind solutionarea problemei standardelor duble ale calitatii produselor alimentare, in special promisiunea ca metodologia comuna de testare va fi gata in aprilie,…

- V. Stoica Reprezentanții Direcției Sanitare-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Prahova au inceput controalele desfașurate in fiecare an inaintea Sarbatorilor Pascale, prin care se urmarește prevenirea toxiinfecțiilor alimentare și a altor probleme legate de comercializarea produselor tradiționale…

- Comisarii din cadrul Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC) Galati au desfasurat in perioada 12.02-23.02.2018, o actiune de verificare a respectarii prevederilor legale la comercializarea produselor cosmetice in municipiile Galati si Tecuci. Au fost verificati 13 operatori economici,…

- Seful Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC) Constanta, Horia Constantinescu, a declarat marti, ca echipele de control ale institutiei au efectuat o verificare la hipermaketul Auchan de pe Soseaua Mangaliei din municipiul Constanta. Comisarii au gasit mai multe legume si fructe…

- Comisarii din cadrul Comisariatului Regional pentru Protectia Consumatorilor (CJPC) Galati au desfasurat in perioada 12.02-23.02.2018, o actiune de verificare a respectarii prevederilor legale la comercializarea produselor cosmetice in municipiile Galati si Tecuci. Au fost verificati 13 operatori economici,…

- Seful Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC) Constanta, Horia Constantinescu, a declarat marti, ca echipele de control ale institutiei au efectuat o verificare la hipermaketul Auchan de pe Soseaua Mangaliei din municipiul Constanta. Comisarii au gasit mai multe legume si fructe…

- Directorul general al FMI, Christine Lagarde, a afirmat ca nu are obiectii la planurile de a transforma Mecanismul European de Stabilitate (ESM) - fondul de salvare al zonei euro - intr-un Fond Monetar...

- In momentul producerii „jafului secolului", sistemul bancar din Republica Moldova a fost capturat de un grup restrans de persoane și nu funcționa pentru oameni. Este una din declarațiile presedintelui Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare, Suma Chakrabarti, aflat in vizita de lucru la Chișinau,…

- Consiliul Județean Cluj a demarat procesul de distribuire in județ a noilor documente in baza carora producatorii agricoli-persoane fizice pot comercializa produsele agricole proprii, respectiv a atestatelor de producator și a carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol. Necesitatea…

- Consiliul Județean Cluj a demarat procesul de distribuire in județ a noilor documente in baza carora producatorii agricoli-persoane fizice pot comercializa produsele agricole proprii, respectiv a atestatelor de producator și a carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol. Read More...

- A inceput distribuirea atestatelor de producator la Cluj Consiliul Județean Cluj a demarat procesul de distribuire in județ a noilor documente in baza carora producatorii agricoli-persoane fizice pot comercializa produsele agricole proprii, respectiv a atestatelor de producator și a carnetelor de comercializare…

- Aproximativ 470 de reclamații au fost adresate de consumatorii salajeni Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) in privința bunurilor achiziționate și a serviciilor adresate populației. Cele mai multe reclamații trimise de consumatorii din județul Salaj au fost pe segmentul serviciilor…

- Directorul general al Colterm Emil Șerpe și directorul logistic Adrian Faur au fost la București, alaturi de primarul Nicolae Robu, pentru a discuta cu ministrul Economiei Danuț Andrușca situația financiara a companiei. Societatea locala de termoficare are datorii istorice de 120.000.000 de lei. Primarul…

- Cuplurile din Targu-Jiu care in acest an implinesc o jumatate de secol de mariaj vor fi sarbatorite de Dragobete. Pana acum, 40 de cupluri s-au inscris la primarie pentru evenimentul „Nunta de Aur”.Cererile depuse au fost deja verificate, fiind anumite conditii pe care trebuie sa le indeplineasca participanții,…

- ANPC, amenzi de 1,7 milioane de lei in perioada sarbatorilor Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor a dat amenzi de 1,7 milioane de lei în urma controalelor desfasurate în perioada sarbatorilor de iarna. Verificarile au fost facute în Bucuresti si în…

- Punctul de lucru din Motru al Serviciului de Pasapoarte Gorj nu mai functioneaza. Conducerea institutiei a luat decizia de a suspenda activitatea ca urmare a numarului redus de cereri de pe parcursul anului. Valentin Surupaceanu, directorul Serviciului de Pasapoarte Gorj, a declarat ca activitatea a…

- Pe langa prețul produsului pe care-l cumparam vom plati și un preț pe ambalajul respectivului produs in valoare de 2 lei, potrivit unui proiect normativ in dezbatere la acest moment. Acești 2 lei pe ambalaj vor putea fi recuperați daca-l ducem inapoi la magazin. Cu alte cuvinte, vom plati o garanție…

- Laptele de pe rafturile magazinelor din țara nu este, nici pe aproape, un produs care sa conțina cantitatea necesara de grasime animaliera. Autoritațile știu ca laptele conține mai multe grasimi vegetale decit norma admisa, producatorii știu, dar lucrurile nu se schimba, pentru ca, spun specialiștii,…

- Comisia Europeana va lansa in luna mai o campanie de testare a produselor alimentare in 16 tari ale Uniunii Europene, pe fondul acuzatiilor privind calitatea inferioara a marfurilor vindute in Europa de Est, anunta Vera Jourova, comisarul UE pentru Justitie, Consumatori si Egalitate de Gen. "Comisia…

- Basescu il atenționeaza pe Iohannis sa semneze un ”pact de coabitare” cu PSD: ”Președintele nu poate sa abdice, ca nu e rege!”, a scris președibtele PMP, pe Facebook. ”Știind setea de putere si dorinta lui Daddy de a controla toate institutiile, ma intreb daca Iohannis a decis constient o postura de…

- Politistii din Buzau si din alte 10 judete, sub coordonarea Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice – Inspectoratul General al Politiei Romane, au efectuat 30 de perchezitii si au pus in aplicare 3 mandate de aducere, intr-un dosar privind savarsirea de infractiuni la regimul proprietatii…

- Vicepreședintele Parlamentului, Valeriu Ghilețchi, a avut o serie de întrevederi cu oficiali ai statului Carolina de Nord, SUA, în care au fost abordate relațiile de cooperare cu Republica Moldova și intensificarea dialogului bilateral. În discuțiile cu Directorul Departamentului…

- Pomelo a devenit un fruct din ce in ce mai popular și in Romania, datorita proprietaților lui și a unui gust deosebit. Are multiple beneficii: previne infecțiile urinare, vindeca țesuturile, previne slabirea radacinii dinților și intarește sistemul imunitar. Știați insa ca pomelo comercializat in magazinele…

- Unirea Moldovei cu Tara Romaneasca a fost cuprinsa astazi intr-o altfel de lectie de istorie, tinuta astazi, la Muzeul Militar National "Regele Ferdinand I", Filiala Constanta. Copiii au venit intr-un numar mare pentru a afla file din trecutul tarii. I-au ascultat cu atentie pe cei care le-au vorbit…

- Directorul sportiv al echipei de hochei pe gheata a Statelor Unite, Jim Johannson, a incetat din viata duminica, in somn, la varsta de 53 de ani, cu trei saptamani inaintea startului Jocurilor Olimpice de iarna din 2018 de la PyeongChang, informeaza AFP. "Suntem socati si profund intristrati", a declarat…

- Candidatii care au sustinut prima proba a concursului pe care Spitalul Judetean de Urgenta Buzau il organizeaza pentru angajarea de asistenti medicali si infirmiere la Centrul de Sanatate Multifunctional de la Parscov au obtinut reultate peste asteptari. Fata de alti ani, cei mai multi concurenti au…

- Catre sfarșitul anului trecut, Victor Sandu, directorul general cu “mandat limitat” impus de ALDE in fruntea Administrației Naționale “Apele Romane” (ANAR), a facut o mișcare de forța, dar cam pe langa lege. Acesta l-a forțat pe directorul tehnic al ANAR, Nicolae Barbieru, sa demisioneze din funcția…

- Directorul general al General Motors Co, Mary Barra, a facut o promisiune indrazneata investitorilor ca producatorul de automobile din Detroit va face bani din vanzarea de masini electrice pana in 2021, scrie Reuters.

- In timp ce Intel (simbol INTC) se grabeste sa creeze patch-uri pentru eliminarea bresei din securitatea chip-urilor, s-a scurs informatia ca directorul executiv Brian Krzanich a vandut o mare parte din actiunile sale, inainte ca informatia despre vulnerabilitate sa fie facuta publica, relateaza Deutsche…

- In ultima perioada, numarul de reclamații cu privire la modul de comercializare a produselor petroliere pe teritoriul tarii noastre este in crestere. In acest context, reprezentanții Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței (APCSP) vin cu niște sfaturi utile. - Se interzice…

- La trei ani dupa atentatul terorist comis impotriva revistei satirice Charlie Hebdo, directorul publicatiei spune, in numarul care apare miercuri, ca libertatea de exprimare a devenit ''un produs de lux'' si deplange costurile necesare pentru asigurarea securitatii redactiei, informeaza…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a gasit aproape 31.500 de litri de ulei de masile neconform, din peste 49.000 de litri verificati, in urma unor controale desfasurate la inceputul lunii octombrie 2017. ANPC a dat amenzi de peste 318.000 de lei pentru deficiente si a oprit…

- Un barbat a descoperit un soarece intr-o lada cu fistic de la un magazin Lidl din Piatra Neamt si a postat pe internet mai multe fotografii. Autotitatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a anuntat ca CJPC Neamt a declansat vineri un control la acest magazin, verificand legalitatea…

- Directia Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Buzau desfasoara in aceasta perioada controale la carmangerii si macelarii, ce au avut drept scop verificarea modului de comercializare a produselor alimentare precum și modul de depozitare a acestora. Inspectorii veterinari au fost prezenti…

- Vladislav Bordeianu Majoritatea consumatorilor s-au ciocnit cu problema produselor de calitate proasta sau cu termenul de valabilitate expirat. Pe piața moldoveneasca calitatea produselor provoaca multe critici. Dar autoritațile ne asigura ca verifica, sub aspectul calitații, produsele autohtone și…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor a desfasurat actiuni de control privind calitatea si modul de comercializare a uleiului de masline, controlul desfasurandu-se in reteaua de distribuție, comercializare și importatori. In urma actiunii tematice au rezultat urmatoarele: – au fost controlati…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a gasit aproape 31.500 de litri de ulei de masile neconform, din peste 49.000 de litri verificati, in urma unor controale desfasurate la inceputul lunii octombrie. ANPC a dat amenzi de peste 318.000 de lei pentru deficiente si a oprit definitiv…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a amendat cu peste 318.000 lei mai multi operatori economici din sectorul de distributie, comercializare si import de ulei de masline, in urma controalelor efectuate in perioada 2 - 13 octombrie. Potrivit unui comunicat al ANPC,…

- Directorul de vanzari al diviziei de smartphone-uri a Huawei Technologies din China, Teng Hongfei, a fost arestat sub suspiciunea de luare de mita. Inainte de 2014, cand s-a angajat la Huawei, Teng Hongfei a lucrat la Samsung Electronics si Nokia. De atunci, Huawei a devansat Samsung, Apple, Xiaomi…

- Directorul sportiv al gruparii Juventus Bucuresti, Paul Terteleac, a declarat, vineri, ca echipa isi va schimba denumirea si sigla la finalul acestui campionat, dupa ce clubul italian Juventus Torino a trimis o somatie in acest sens."Nu s-a luat inca o decizie finala in ceea ce priveste denumirea…

- Violeta Stoica Sarbatorile de Iarna inseamna pentru mulți dintre romani petreceri in familie, acasa sau in stațiunile montane, inclusiv in cele de pe Valea Prahovei. Puțini cunosc, insa, condițiile de dincolo de ușile inchise ale bucatariilor unor restaurante din locații aflate in stațiunile montane…