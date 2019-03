Stiri pe aceeasi tema

- Selecționerul Cosmin Contra a anunțat stranierii care vor fi prezenți la lotul național pentru „dubla" cu Suedia și Insulele Feroe din calificarile pentru EURO 2020. Contra a renunțat la aducerea lui Vasile Mogoș, insa ii va avea la dispoziție pe Gicu Grozav, Nicolae Stanciu sau Alex Mitrița. Printre…

- Ianis Hagi, 20 de ani, a facut un meci fantastic impotriva FCSB-ului și a pus presiune mare pe Cosmin Contra, care a decis sa il cheme pentru dubla cu Suedia și Insulele Feroe. Romania va debuta in preliminariile Euro 2020, urmand sa evolueze impotriva Suediei (deplasare, 23 martie, ora 19:00), Feroe…

- Florin Andone (25 de ani) va rata foarte probabil „dubla" naționalei Romaniei cu Suedia și Insulele Feroe din preliminariile EURO 2020. Suedia - Romania, primul meci din grupa de calificare pentru EURO 2020, e pe 23 martie. Romania - Insulele Feroe se joaca 3 zile mai tarziu. Atacantul naționalei s-a…

- Doi vasluieni, in atentia selectionerului “TRICOLORI”… Vasluienii Vasile Mogos si Dragos Grigore, pe lista “stranierilor” convocati de principiu pentru “dubla” cu Suedia si Insulele Feroe. Dragos Grigore a imbracat de 33 de ori tricoul nationalei, in timp ce Vasile Mogos apare in premiera in lotul primei…

- Selecționerul Cosmin Contra a anunțat convocarile preliminare pentru meciurile cu Suedia și Insulele Feroe, din campania de calificare la EURO 2020. 24 de jucatori din strainatate au fost aleși!

- FRF a publicat lista preliminara a stranierilor convocați de Cosmin Contra pentru „dubla" cu Suedia și Insulele Feroe, din grupa de calificare pentru Campionatul European din 2020. Suedia - Romania, primul meci din grupa de calificare pentru EURO 2020, e pe 23 martie. Romania - Insulele Feroe se joaca…

- Reprezentativa Under 19 a Romaniei va decola joi spre Grecia, acolo unde va intalni aceasta selectionata in doua partide de verificare. In martie, tinerii tricolorii vor juca la Turul de Elita, runda decisiva inaintea Campionatului European. Pana la plecare, jucatorii antrenati de Daniel Oprescu s-au…

- Vlad Chiriceș a suferit o ruptura a ligamentului incrucisat anterior la genunchiul stang in meciul naționalei cu Muntenegru (0-0). Internaționalul roman de 29 de ani a suferit o intervenție chirurgicala, iar acum se apropie momentul revenirii. Presa italiana anunța ca fotbalistul roman a fost…