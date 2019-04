Stiri pe aceeasi tema

- Carmen Simionescu, fiica lui Adi Minune, a dezvaluit cum a reacționat tatal sau atunci cand i-a spus ca urmeaza sa-l faca bunic. Carmen Simionescu, fiica lui Adrian Minune, traiește o poveste de dragoste cu Bogdan Caplescu. Cei doi urmeaza sa devina parinți pentru prima oara. Tanara a dezvaluit, la…

- Carmen Simionescu, fiica lui Adi Minune, a dezvaluit cum a aflat ca este insarcinata. Aceasta a avut pofte ciudate la ora cinci dimineața. Carmen Simionescu, fiica lui Adrian Minune, traiește o poveste de dragoste cu Bogdan Caplescu, cei doi urmand sa devina parinți pentru prima oara. Tanara a dezvaluit…

- De cand a aflat ca urmeaza sa devina mama pentru prima data, Carmen Simionescu este in culmea fericirii! Bruneta se simte norocoasa ca va aduce pe lume primul sau copil la o varsta frageda și ca va fi o mamica tanara și moderna.

- Insarcinata in 37 de saptamani, Gabriela Cristea nu a mai putut sta astazi in direct la “Te iubesc de nu te vezi”. Cunoscuta prezentatoare a parasit emisiunea si a ajuns de urgenta la spital. Gabriela Cristea s-a confruntat tot weekend-ul cu contractii puternice, iar astazi, in timp ce se pregatea sa…

- Andreea Mantea a fost binecuvantata cu un baietel adorabil, inteligent si frumos, pe care-l indragesti de prima oara cand il vezi. Micutul in varsta de trei ani si jumatate este “universul” vedetei Kanal D, dupa cum chiar ea povesteste, si are o relatie minunata si cu tatal lui, luptatorul Cristi Mitrea.…