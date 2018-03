Stiri pe aceeasi tema

- Peste doar cateva ore, romanca aflata in varful clasamentului mondial va intra pe teren, pentru infruntarea din turul 3 al turneului american, cea cu poloneza Agnieszka Radwanska. Meciul dintre Halep si adversara sa, aflata pe locul 32 WTA, ar urma sa inceapa in jurul orei 19. Este al doilea meci al…

- Simona Halep, numarul 1 mondial, va evolua, astazi, in turul III al truneului Premier Mandatory de la Miami. Dupa constanțeanca, Monica Niculescu va juca tot in aceasta runda, dar la noapte, in timp ce Marius Copil se va duela in turul doi, la simplu masculin.

- Tenismanul bulgar Grigor Dimitrov, favoritul numarul 3 al turneului ATP Masters 1.000 de la Miami (SUA), a debutat cu dreptul la aceasta competitie, dotata cu premii totale de 7,972 milioane dolari, invingandu-l in trei seturi, 4-6, 6-2, 6-1, pe germanul Maximilioan Marterer, intr-o partida din turul…

- Simona Halep s-a calificat greu in turul 3 la Miami si se pregateste de un nou duel cu una dintre adversarele sale traditionale, Agnieszka Radwanska. Liderul mondial a intalnit-o de 10 ori pe poloneza care ocupa locul 32 in clasamentul WTA, iar bilantul este egal, 5-5, scrie digisport.ro.

- Organizatorii turneului de la Miami au anunțat orele de start ale meciurilor disptutate de Simona Halep, Irina Begu și Monica Niculescu. Cele trei romance vor evolua la dublu. In jurul orei 20:00, Simona și Irina vor face pereche in meciul cu Julia Goerges și Bethanie Mattek-Sands in debutul turneului…

- Jucatoarea romana de tenis Monica Niculescu s-a calificat in turul al treilea al turneului WTA de la Miami (Statele Unite), invingand-o in doua seturi simetrice, 6-3, 6-3, pe Magdalena Rybarikova din Slovacia, intr-o partida disputata joi. Niculescu (30 ani, locul 70 WTA) si-a asigurat un cec de 47.170…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat in turul al treilea al turneului WTA de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, invingand-o greu, in trei seturi, 3-6, 6-3, 7-5, pe frantuzoaica Oceane Dodin, intr-o partida disputata joi.

- Smiley este unul dintre cei mai apreciați artiști din Romania. Are mulți fani, printre care și Simona Halep. Recent, cei doi au fost fotografiați la Miami. Tenismena participa la un turneu de categorie Premier Mandatory, in timp ce cantarețul se afla in vacanța. Inaintea partidei cu Oceane Dodin, Simona…

- Frantuzoaica Oceane Dodin, locul 98 WTA, prezenta pe tabloul principal ca lucky loser, va fi adversara Simonei Halep, locul 1 mondial, in turul doi la Miami Open, potrivit news.ro. Dodin a trecut in primul tur de Veronica Cepede Royg din Paraguay, locul 78 WTA, scor 6-4, 7-6 (3), 6-3, dupa doua ore…

- Niculescu a trecut in runda inaugurala de Iulia Putinteva din Kazahstan, locul 75 WTA, scor 6-2, 6-4, dupa o ora si 38 de minute de joc. In turul doi, Niculescu va evolua in compania slovacei Magdalena Rybarikova, favorita 17, care a avut bye in runda inaugurala. Niculescu si Rybarikova…

- In linistea caldurii de la Miami, "poezia" din jocul Monicai Niculescu s-a construit, asa cum era si logic, in jurul celebrului sau de-acum slice de forehand. Yulia Putintseva a incercat din rasputeri sa gaseasca antidotul, insa nici de aceasta data nu a fost cu mai mare noroc pentru jucatoarea din…

- Organizatorii turneului de la Miami au anuntat programul zilei de miercuri, doua jucatoare din Romania urmand sa debuteze la competitia de categorie "Premier Mandatory". Irina-Camelia Begu (locul 37 WTA) o va intalni in primul tur pe Danielle Collins (locul 93 WTA), in timp ce Monica Niculescu (70 WTA,…

- Simona Halep și-a aflat prima adversara de la turneul Premier Mandatory de la Miami, în urma tragerilor la sorți de luni dimineața.Astfel, luni dimineata a avut loc tragerea la sorti a turneului de la Miami (20 martie - 1 aprilie), iar Halep se poate declara norocoasa. Simona…

- Simona Halep revine in aceasta saptamana pe hardul american. Dupa semifinala de la Indian Wells, liderul WTA va juca in perioada 20-31 martie, la cel de-al doilea turneu Premier Mandatory al sezonului, cel de la Miami.

- Simona Halep, locul I WTA, va evolua, marti, de la ora 20.00, cu chinezoaica Qiang Wang, locul 55 WTA, in optimile de finala ale turneului de la Indian Wells. Aceasta intalnire va deschide ziua pe arena principala de la Indian Wells. Tot marti, dupa ora 21.00, Monica Niculescu si coechipiera…

- Sorana Cirstea, locul 35 WTA, a fost invinsa, duminica, de americanca Venus Williams, locul 8 WTA si cap de serie numarul 8, cu scorul de 6-3, 6-4, in turul al doilea al turneului de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells. Sorana Cirstea a inceput "timid" jocul cu Venus Williams, cu…

- Simona Halep, locul I WTA, a invins-o, sambata, cu scorul de 6-4, 6-4, pe sportiva ceha Kristyna Pliskova, locul 77 WTA, calificandu-se in turul al treilea al turneului de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells. Acesta a fost primul meci al jucatoarei romane la Indian Wells, ea fiind direct…

- Irina Begu (36 WTA) s-a calificat, miercuri noapte, in turul doi al turneului Premier Mandatory de la Indian Wells, impunandu-se intr-o ora si 45 de minute in fata Alexandrei Krunic (47 WTA), scor 3-6, 6-4, 6-1. Irina Begu va joaca la dublu cu Simona Halep, in aceasta seara.

- Simona Halep a plecat la Indian Wells (7-18 martie), acolo unde se va da o noua batalie pentru locul 1 WTA. Halep va trebui sa isi apere coroana pe care tocmai a recuperat-o de la Caroline Wozniacki, iar cel mai important e ca romanca sta doar la mana ei. Simona Halep pleaca cu un avantaj…

- Simona Halep a plecat foarte devreme in SUA, cu o saptamana inaintea turneului de la Indian Wells (7-18 martie), declarand ca starea ei de sanatate s-a imbunatatit. Constanteanca a fost rezervata insa in privinta sanselor pe care le are la castigarea competitiei de categorie Premier Mandatory.…

- Simona Halep, locul 2 mondial, va evolua, miercuri, in jurul orei 15.00, in turul doi al turneului de la Doha, cu premii de totale de 3.173.000 de dolari. Meciul lui Simona Halep cu rusoaica Ekaterina Makarova, numarul 35 mondial, este al treilea de pe terenul central, dupa doua intalniri…

- Simona Halep a declarat, marti, ca nu mai resimte dureri la piciorul drept, subliniind ca va fi apta pentru meciul cu rusoaica Ekaterina Makarova, din turul doi de la Doha. Ea a mentionat ca si-a dorit inca de cand era mica sa semneze un contract cu Nike."Piciorul este ok, dar trebuie sa joc…

- Primul lucru pe care Simona Halep l-a facut dupa un meci de aproape patru ore la Australian Open a fost sa manance. Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat dramatic in optimile de finala ale turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, sambata, la…

- Simona Halep are parte de o adversara dificila, dupa ce s-a calificat în optimi, la Australian Open. Japoneza Naomi Osaka, locul 72 WTA, s-a calificat pentru prima data în cariera ei în optimie de finala ale unui grand slam, la Australian Open. Japoneza cu orgini haitiene,…

- Simona Halep s-a impus in turul I al turneului de tenis de Mare Șlem, Openul Australiei, de la Melbourne, 7-6, 6-1, cu reprezentanta gazdelor Destanee Aiava. Tot in aceasta dimineața și in aceeași faza a competiției, Sorana Carstea a eliminat-o pe Zarina Dias (Kazashtan), cu 5-7, 6-4, 6-3, iar dupa…

- Organizatorii de la Australian Open au oferit primele informatii in legatura cu programul meciurilor de la editia din 2018, in prima zi (duminica spre luni) urmand sa evolueze Marius Copil, Irina Begu, Mihaela Buzarnescu si Monica Niculescu. in ceea ce o priveste pe Simona Halep, ea va intra in scena…

- Irina-Camelia Begu si Monica Niculescu vor evolua, duminica, in ultima zi a anului, in primul tur al probei de simplu la turneul de la Shenzhen, cu premii de 750.000 de dolari. Begu va evolua tot duminica si in primul tur la dublu, alaturi de Simona Halep, potrivit news.ro.Begu, favorita 4…

- Tenismena din Constnata, Simona Halep, numarul 1 mondial, va evolua in compania americancei Nicole Gibbs, in primul tur la turneul de la Shenzhen China , cu premii de 750.000 de euro, informeaza RomaniaTv.net. Halep si sportiva americana de pe locul 110 WTA se vor intalni in premiera. Tot in premiera…

- Simona Halep a reușit sa câștige meciul demonstrativ împotriva britanicei Johanna Konta, 6-3, 6-3, la World Tennis Thailand Championship, calificându-se în finala competițieiAstfel, în ultimul act al turneului, roânca o va întâlni în…