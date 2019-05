La ce ne foloseste potentialul agricol urias, daca Guvernul stimuleaza producatorii agricoli din alte state?

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul PSD a implementat scheme de ajutor pentru producatorii agricoli interni pentru a mari producția și, astfel, a se reduce prețurile. Din ianuarie 2017 Ministerul Agriculturii a implementat scheme de ajutor pentru producatorii interni de legume și fructe. Iata, in 2019, Guvernul PSD are prinse…

- "Am incercat o discutie cu dl Iohannis, sunt un om care ma tin de cuvant. Am incercat luni, dar dl presedinte era la Bruxelles, am incercat ieri, dar dl presedinte isi lansa cartea. Eu sper si ii solicit dlui presedinte sa dea motivarea, pentru ca este sarcina dumnealui, este obligatia dumnealui…

- Guvernul va aproba bugetul Administratiei Fondului pentru Mediu, permitand astfel continuarea unor programe guvernamentale precum 'Rabla clasic' si 'Rabla plus', a anuntat vineri prim-ministrul Viorica Dancila. "La propunerea Ministerului Mediului aprobăm astăzi bugetul Administraţiei…

- Fața de decembrie 2018, inflatia este de 1,63%, ceea ce reprezinta un puseu temporar in ceea ce priveste creșterea de prețuri. Chiar daca unele prețuri cresc, Guvernul PSD a marit veniturile, astfel incat puterea de cumparare a crescut puternic, cu cifre record in ultimii 10 ani, arata Anton Rohian,…

- Romanii sunt tot mai terorizati de scumpiri si au toate motivele. In clasamentul Eurostat pe luna februarie, Romania a ajuns iar pe primul loc in Uniunea Europeana la capitolul inflatie. Creşterea medie de preţuri este de 4 procente, iar în aceste condiţii a scăzut şi…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat intr-o conferinta de presa sustinuta la Palatul Cotroceni ca a decis sa promulge legea bugetului asigurarilor sociale, pentru ca pensionarii sa nu aiba de suferit. El a facut apel la parlamentari sa corecteze legea bugetului de stat si sa se asigure ca sunt banii…